Giovanna Civitillo oggi: com’è cambiata la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, sarà al Festival di Sanremo 2023 per sostenere il marito. Oggi ha 45 anni ma in quanti ricordano i suoi esordi nella tv? Ha debuttato nei panni di “professoressa” de L’Eredità e da allora non ha mai smesso di avere successo: ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, sarà tra le grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2023 anche se non salirà personalmente sul palco dell'Ariston. Seguirà l'evento da "dietro le quinte" come inviata de La vita in diretta e di sicuro sarà seduta anche nella prima fila della platea per sostenere il marito. Ad oggi ha 45 anni ma lavora nello spettacolo già da diversi decenni. Ha debuttato in Rai nei primi anni 2000 a L'eredità ed è proprio lì che ha conosciuto l'attuale compagno. All'epoca la Civitillo ricopriva i panni di "professoressa", ovvero una delle vallette che, tra completini a specchio e coordinati che lasciavano l'ombelico in mostra, divennero famose per i loro "balletti-scossa". Nel 2003 annunciò ufficialmente la relazione col presentatore, sposato nel 2009 dopo la nascita del figlio José Alberto.

Le foto di Giovanna Civitillo da giovane

Giovanna Civitillo è nata nel 1977 a Vico Equense e fin da quando era piccola ha sempre studiato danza. Ha cominciato a lavorare in tv nel 1996 proprio nelle vesti di ballerina, diventando protagonista di programmi come "Fantastica italiana", "Carramba! Che sorpresa", "Domenica In".

Giovanna Civitillo da piccola e ai tempi de L’eredità

È stato però nei primi anni 2000 che è arrivata la svolta sia professionale che sentimentale con L'Eredità, programma in cui ricopriva i panni di professoressa, ovvero una delle vallette di Amadeus. All'epoca aveva poco più di 20 anni, portava i capelli lunghi e lisci e ballava in abiti succinti, mettendo in mostra gli addominali scolpiti e il décolleté procace. Minidress a rete tempestati di cristalli, coordinati con crop top e gonna a specchio, micro completini dall'effetto optical e scollature maxi: a L'Eredità la Civitillo era una vera e propria regina di sensualità.

Giovana Civitillo nel 2004

Giovanna Civitillo oggi, la trasformazione della moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo ed Amadeus si sono conosciuti nel 2002 quando hanno lavorato fianco a fianco a L'Eredità. Lui presentava il noto programma di Rai 1, lei era ballerina, è stata infatti una delle prime "professoresse" che si scatenava sul palco con la nota "scossa", e da allora non si sono mai più lasciati. Si sono sposati nel 2009, anno in cui hanno avuto anche il figlio José Alberto, e sono tornati a pronunciare il fatidico sì in chiesa qualche mese fa. Oggi continuano a stare insieme dopo quasi 20 anni d'amore e sono ancora più uniti e affiatati che mai. Qual è il loro sogno per il futuro? Avere un altro figlio, così da dare un fratellino o una sorellina al primogenito.

Il matrimonio di Amadeus e Giovanna Civitillo

Giovanna oggi ha 45 anni ed è mamma ma l'avanzare dell'età non la preoccupa affatto. Non ha perso la bellezza che l'ha sempre contraddistinta e continua a essere icona di eleganza. Certo, ha il viso leggermente più maturo e ha detto addio ai completini sexy ma è impossibile non rimanere incantati di fronte al suo splendore. Abiti a sirena lunghi e sinuosi, tailleur mannish dallo stile formale, gonne a matita bon-ton, coordinati con camicie di raso e pantaloni palazzo: la moglie di Amadeus riesce a essere sempre sofisticata e di classe a ogni apparizione pubblica.