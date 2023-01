Financial Cleanse, come funziona la sfida per risparmiare soldi (aiutando l’ambiente) Se tra i buoni propositi del 2023 avete l’obiettivo di mettere da parte dei soldi, TikTok viene in vostro soccorso con un programma di detox per riequilibrare le finanze.

A cura di Beatrice Manca

Tra i regali di Natale, i brindisi di fine anno, gli aperitivi di saluto e i prezzi in aumento, dicembre per molti è stato un mese fitto di spese. Adesso, però, si cambia: anno nuovo, vita nuova (e parsimoniosa). Se tra i buoni propositi del 2023 c'è quello di risparmiare e mettere da parte dei soldi, TikTok viene in vostro soccorso con la "Financial Cleanse" challenge: un mese per contenere le spese, aiutando il portafogli e l'ambiente. Quale miglior modo di iniziare l'anno se non tagliando gli acquisti superflui?

Cos'è e come funziona il Financial Cleanse

Tra le prime a lanciare l'idea di "pulizia finanziaria" su TikTok è la content creator Seema Sheth, specializzata in gestione responsabile delle proprie finanze, che sui social risponde al nome di @bobeema. Sul suo account, per tutto il mese di gennaio, condivide una pillola al giorno per seguire il programma "Financial Cleanse": una versione del detox dopo le feste, ma per il portafogli.

Uno dei video di @bobeema

In cosa consiste? Non vi farà diventare ricchi – premette lei – ma aiuta a riprendere il controllo delle proprie finanze, tagliando le spese inutili. L'idea non è quella di stravolgere le proprie finanze, ma di fare una piccola azione al giorno: i risultati, con pazienza e costanza, non tarderanno ad arrivare.

Perché risparmiare è una strategia green

Distinguere gli acquisti utili da quelli superflui non è solo un modo per dare un po' di respiro al nostro conto corrente, ma è anche il primo passo per una vita più sostenibile. Motivo? L'acquisto compulsivo – dagli abiti agli oggetti – è legato a doppio filo con l'iperproduzione che sta avvelenando il pianeta, consumando velocemente risorse e producendo ancor più velocemente montagne di rifiuti. L'acquisto più sostenibile è quello che non facciamo: investire in pochi beni e in grado di durare nel tempo è il primo passo per una vita più sostenibile. Il portafogli ci guadagna, e l'ambiente ringrazia.