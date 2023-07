Fedez alla conquista della moda: diventa azionista di A Better Mistake Fedez sta lentamente conquistando anche il mondo della moda e a dimostrarlo è il nuovo traguardo che ha raggiunto nel settore: a partire da questo momento è il nuovo azionista del brand A Better Mistake.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez non è più solo uno dei rapper più amati del nostro paese, tanto da scalare le classifica con ogni sua hit, da quando ha sposato Chiara Ferragni è diventato anche una vera e propria icona fashion. Veste griffato, influenza le mode e le tendenze del momento e non esita a collaborare con alcuni dei marchi più richiesti, sperimentando le sue doti da stilista o semplicemente prestando il suo volto come testimonial. Non sorprende che proprio di recente abbia annunciato un nuovo e importante traguardo nel settore: è diventato azionista di A Better Mistake.

Fedez è azionista di A Better Mistake

A Better Mistake è il marchio genderless e conscious con base a Milano che dal 2020 a oggi è riuscito a conquistare il mondo della moda. Design audaci, concept innovativi, creazioni super creative e collaborazioni collettive con artisti che mixano diverse arti, dalla moda alla musica: l'obiettivo del brand è permettere a tutti di esprimere la propria identità. Ora ha annunciato un nuovo grande traguardo: un'inedita collaborazione con Federico Leonardo Lucia, in arte "Fedez", diventato azionista della società 0220 S.r.l. a cui fa capo il marchio. "Siamo entusiasti per questa partnership trasformativa, avendo già sperimentato in precedenti collaborazioni il valore e il potenziale che racchiude la visione di Federico”, sono state queste le parole di Marco Agnolin, CEO di A Better Mistake.

Come è nata la partnership

La collaborazione tra A Better Mistake e Fedez è nata da una profonda amicizia che lega il cantante con i fondatori del brand, Simone Ferraro e Marco Agnolin. I tre si sono ritrovati a condividere non solo la vita ma anche i loro valori e la loro estetica, tanto da aver fondato le basi per un'alleanza imprenditoriale dinamica. La collaborazione permetterà da un lato al marchio di dare il via a una nuova fase di esplorazione artistca, dall'altro a Fedez di espandere la sua esperienza nel settore. La speranza di quest'ultimo è che la sua guida strategica, la sua sensibilità artistica e le sue idee possano rafforzare l'identità dell'azienda, facendole guadagnare un posto nel mercato globale.