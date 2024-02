Emma da Sanremo alle sfilate di Londra come una star col maxi bomber da cui spuntano le piume Emma Marrone era presente allo show di JW Anderson alla London Fashion Week. La cantante ha preso parte alla sfilata Autunno/Inverno 2024-25 di uno dei brand da lei indossati a Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone

Emma Marrone ha trascorso qualche giorno a Londra in occasione della London Fashion Week. La Settimana della moda nel Regno Unito è, da diversi anni, il luogo dove sfilano diversi brand emergenti e novità interessanti, anche se non mancano le certezze come Jonathan Anderson. Il designer britannico ha presentato al Seymour Leisure Centre la collezione Autunno/Inverno 2024-2025 di JW Anderson e Emma era presenta per assistere allo show, dopo aver indossato un total look del brand sul green carpet di Sanremo 2024.

Emma alla London Fashion Week

Il look di Emma per la London Fashion Week

Per la sfilata a Londra di JW Anderson, dove Emma era seduta in prima fila, ha indossato un bomber grigio smanicato impreziosito da tante piume che escono sia dall'interno sia dalle maniche. Si tratta di un capo della collezione Primavera/Estate 2024, presentata lo scorso settembre a Londra. Per completare il look la cantante ha sfoggiato un paio di mules in pelle e l'iconica Corner bag di JW Anderson.

Emma Marrone in total look JW Anderson

La collezione Autunno/Inverno 2024-25 di JW Anderson

La collezione presentata a Londra dal direttore creativo Jonathan Anderson è in pieno stile grandpacore, una delle tendenze del 2024. L'estetica di questo trend ha a che fare con tutti quei capi che indossavano e indossano i nostri nonni: maglioni di lana e gilet a rombe, cardigan, tessuti tartan, blazer in principe di Galles. Jonathan Anderson declina questo gusto un po' retrò con la spontaneità e l'ironia tipica del brand: le modelle, infatti, indossano parrucche curly grigie.

Leggi anche Emma Marrone con le calze a rete alla sfilata Gucci: è audace con abito trasparente e maxi zeppe

JW Anderson A/I 2024-25

Dominano i cappotti oversized e mini abiti che riprendono la texture dei maglioni a treccia, solo che stavolta il vestito è formato letteralmente da tessuto intrecciato. Non mancano anche le scarpe pantofonale e i mutandoni, abbinati con la canotta. Anderson, però, rivoluziona lo stereotipo mischiando a questo panorama old style anche capi in raso di seta, gonne con le frange e completi monocromo con maglioni e shorts.

Un momento della sfilata di JW Anderson A/I 2024-25