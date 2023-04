Elodie con capelli spettinati e felpa over: le foto al naturale per annunciare il sold-out al Forum Il prossimo 12 maggio Elodie si esibirà al Mediolanum Forum di Milano e proprio di recente ha annunciato che la data è già sold-out. Per l’occasione ha posato al naturale con i capelli spettinati e una felpa oversize: ecco le foto.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: oltre ad aver ritrovato l'amore al fianco di Andrea Iannone (col quale ha anche debuttato sui social durante l'esperienza al Festival), ha anche raggiunto innumerevoli successi professionali. È stata la regina delle classifiche dell'estate, ha spopolato a Sanremo in versione dark e ora si sta preparando per i concerti che la attendono in giro per l'Italia nei prossimi mesi. Darà il via alle danze il 12 maggio quando sarà al Mediolanum Forum di Milano, tappa in cui proprio di recente ha raggiunto il sold-out. Come ha celebrato il traguardo? Si è immortalata in versione cozy senza neppure un filo di trucco sul viso.

Le foto di Elodie senza trucco

"Il forum è sold-out e sono pervasa da emozione e felicità. Ho iniziato a studiare e a provare. Spero di stupirvi, di farvi divertire e di emozionarvi. Ci vediamo presto. Il nostro primo forum", sono state queste le parole con cui Elodie ha annunciato l'importante traguardo raggiunto nelle ultime ore. Sebbene sul palco appaia sempre meravigliosa tra abiti sensuali, tacchi a spillo e make-up curatissimi ma dall'effetto naturale, questa volta per ringraziare i fan ha preferito degli scatti acqua e sapone. Niente eye-liner, fondotinta, mascara o rossetto, la cantante non ha avuto paura di immortalarsi senza trucco, senza filtri e senza artifici, apparendo ugualmente bellissima.

Il selfie al naturale di Elodie

Elodie in versione cozy e dark

Al di là del beauty look acqua e sapone con i capelli lisci e spettinati, Elodie ha lasciato spazio allo stile cozy anche in fatto di outfit. Sarà perché presa dall'euforia si è scattata dei selfie all'improvviso o perché semplicemente è ben cosciente della sua bellezza, ma la cosa certa è che ha lasciato temporaneamente nell'armadio gli abiti iper sensuali. Ha indossato semplicemente una felpa total black, per la precisione un modello over e col cappuccio, lasciando intravedere un'auto sportiva sullo sfondo (probabilmente di Andrea Iannone). L'unico tocco scintillante è l'anello che sfoggia all'anulare destro, una fascetta tempestata di diamanti. Cosa indosserà per l'attesissimo concerto al Forum?