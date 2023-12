Elisabetta Canalis rivela i segreti del set: posa come una principessa in rosa ma con felpa e anfibi Elisabetta Canalis ha conquistato una nuova copertina fashion ma è sui social che ha rivelato i piccoli “segreti” che ha usato per rendere lo shooting perfetto e apparire impeccabile sul set. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis non si è concessa nessuna pausa professionale per Natale, anzi, avendo passato questa prima parte delle feste in America in compagnia della piccola Skyler Eva, ha avuto l'opportunità di dedicarsi al lavoro sia prima che dopo il 25 dicembre. Di recente ha raggiunto l'ennesimo importante traguardo della sua carriera: ha conquistato la copertina di Grazia, rivista a cui ha rilasciato anche una lunga intervista nella quale ha raccontato gli obiettivi che si è prefissata per il 2024. Per l'occasione ha posato sul tetto dell'Hollywood Roosevelt, l’hotel più antico di Los Angeles, e sui social non ha esitato a rivelare i piccoli "segreti" per rendere uno shooting perfetto.

Il look total pink di Elisabetta Canalis

Sulla cover di Grazia Elisabetta Canalis ha posato in versione principessa con indosso un sinuoso abito total pink. Seguita dalla stylist Oretta Corbelli, la showgirl ha indossato una lunga sirena di Louis Vuitton, per la precisione un modello dai dettagli in raso sia sulla scollatura che sulla gonna, interamente tempestato di esuberanti ruches in tinta sugli orli.

Elisabetta Canalis si prepara allo shooting

Non è mancato un tocco scintillante con dei gioielli di cristalli firmati Swarowski, messi in risalto da un raccolto dall'effetto messy. Piedi nudi, gambe in vista e sorriso stampato sulle labbra: Elisabetta ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza che non ha nulla da invidiare alle dive internazionali.

Elisabetta Canalis sul set dello shooting

Elisabetta Canalis sul set in felpa e stivali

Sui social Elisabetta ha poi postato alcuni scatti inediti realizzati durante lo shooting, nei quali ha rivelato alcuni trucchi usati praticamente su ogni set per rendere le foto perfette.

Elisabetta Canalis con l'abito Louis Vuitton

Innanzitutto ogni volta che non era di fronte la macchina da presa si è protetta dal freddo con una felpa sportiva col cappuccio. Complice poi il fatto che in alcune immagini non venivano immortalati i piedi, ha pensato bene di indossare dei comodi anfibi total black. Insomma, la showgirl potrà anche posare in versione principessa in copertina ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di rinunciare al suo animo rock.