Elisabetta Canalis, il nuovo look leopardato nero e rosso: top e guanti sono coordinati Elisabetta Canalis continua a servirsi dei social per documentare i suoi look. L’ultimo arrivato? È un outfit animalier in nero e rosso con top e guanti coordinati.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è rientrata a Los Angeles dopo aver trascorso le vacanze di Natale nella sua amata Sardegna con la famiglia al completo. Ha ripreso a lavorare a pieno ritmo ma non per questo ha dimenticato i fan, con loro continua ad avere un rapporto diretto sui social, dove documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di impegni professionali e dolci serate con la piccola Skyler Eva. Ieri, in particolare, ha fatto una gita lampo a Hollywood e ne ha approfittato per sfoggiare un look audace e glamour che non poteva passare inosservato. Scommettiamo che la stampa animalier in rosso e nero come quella da lei sfoggiata diventerà il must dell'inverno?

Il look animalier di Elisabetta Canalis

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis fa sognare i followers con dei look tutt'altro che invernali, in più di un'occasione ha approfittato delle temperature calde di Los Angeles per osare con maxi spacchi e crop top che lasciano l'ombelico in vista, dando una piccola anticipazione della bella stagione. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora ma ha proposto un completo che può essere tranquillamente riproposto durante le serate più fredde dell'anno (almeno al chiuso). L'ex velina ha rilanciato l'iconica stampa leopardata, anche se declinata in una versione più colorata rispetto a quella tradizionale, ovvero a fondo rosso e con le chiazze animalier in total black.

Elisabetta Canalis col top animalier

Elisabetta Canalis come una diva a Hollywood

Il top di Elisabetta è aderentissimo, con le maniche lunghe e il collo alto, ma la cosa particolare è che abbinato ai guanti, anche questi leopardati in black&red. Per completare il tutto la showgirl ha scelto un paio di pantaloni a vita altissima dal taglio classico, così da mettere ancora più in risalto la silhouette impeccabile, e ha inoltre aggiunto un cappello nero a falda larga in pieno stile diva. Trucco appena accennato, capelli sciolti e mossi e sorriso stampato sulle labbra: in quanti direbbero che la Canalis ha superato i 40 anni?

