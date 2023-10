Elisabetta Canalis con l’abito giallo tagliato sul seno: il reggiseno nude non va più nascosto La conduttrice in alcuni scatti postati su Instagram ha indossato un vestito giallo dalla scollatura svasata.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis rivoluziona il concetto di scollatura. Nell'ultimo post su Instagram, la showgirl italiana ha immortalato alcuni momenti del suo soggiorno a Roma, dove si trovava per impegni lavorativi. La conduttrice sarda, che presto tornerà in tv al fianco di Enrico Papi, ha esibito un look dai colori estivi che esaltano la sua forma smagliante. Il taglio sul décolleté rende l'abito rock, espressione dell'animo grintoso di Elisabetta Canalis.

Il look scelto da Elisabetta Canalis

Il taglio rock dell'abito di Elisabetta Canalis

L'abito giallo monospalla scelto da Elisabetta Canalis per le sue "vacanze romane" è un mini dress dalla scollatura svasata. Per esaltare il décolleté, le geometrie del vestito formano un taglio obliquo sul seno mostrando il reggiseno nude. Se ancora oggi tende ad essere nascosto, soprattutto negli outfit più eleganti, nel look scelto dall'ex velina il reggiseno diventa un accessorio in più. L'assenza delle classiche forme, con il tessuto che non segue schemi tradizionali, rende stravagante il capo giallo crema.

Il vestito giallo è della collezione Primavera/Estate 2024 del brand italiano 19:13 DRESSCODE. Canalis completa il look con un paio di décollete nere legate alla caviglia che trasformano l'outfit in un perfetto look da sera. Anche l'hairstyling con i capelli bagnati raccolti in una coda alta si allineano al mood dell'abito. Il make up e la manicure total black smorzano la luminosità del giallo.