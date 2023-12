Eleonora Pedron in tailleur grigio per la laurea: il messaggio spensierato stampato sulla t-shirt Eleonora Pedron si è laureata, a 41 anni è diventata dottoressa in psicologia, sventolando orgogliosa la tesi su se stessa. Cosa ha indossato per la seduta? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Eleonora Pedron ha raggiunto un importante traguardo: si è laureata a 41 anni diventando dottoressa in Psicologia all’università Nicolò Cusani. Di cosa ha trattato la sua tesi? Di se stessa, per la precisione dei traumi affrontati dopo la morte della sorella e del padre, entrambi scomparsi in degli incidenti d'auto. Come lei stessa ha spiegato dopo la seduta, ha cominciato a interessarsi alla materia sia per superare la perdita dei cari cje per avere un "piano b" nel caso in cui fosse terminata la carriera televisiva. Negli ultimi anni ha dunque messo tutto in pausa e si è rimessa a studiare, rendendo il futuro da psicologa il "piano a". Ad accompagnarla alla seduta c'era l'attore Fabio Troiano, che non ha esitato a posare in sua compagnia mentre la bacia sulla guancia.

Il look mannish di Eleonora Pedron

Cosa ha indossato Eleonora Pedron per la laurea? Lo ha rivelato lei stessa in un post condiviso su Instagram dove, al motto di "Mamma..e Papà, son tanto felice!", si è lasciata immortalare con la tesi tra le mani e sul capo la tradizionale corona d'alloro decorata col fiocco rosso. La modella ha rispettato il dress code classico sfoggiando un tailleur dallo stile mannish in grigio scuro. Non per questo, però, ha rinunciato al glamour: ha abbinato una giacca lunga e doppiopetto a uno dei capi must-have degli ultimi anni, ovvero un paio di pantaloni palazzo a vita alta e con le pinces sui fianchi.

Eleonora Pedron in tailleur grigio

Eleonora Pedron con la t-shirt colorata alla laurea

Niente camicia classica o top di seta, Eleonora ha preferito aggiungere all'outfit da laurea un tocco di originalità con una t-shirt colorata. Ha puntato su un appariscente arancione, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stata la scritta stampata sul petto: "I want to go Miami" con tanto di auto sportiva in primo piano. Si tratterà del suo più grande desiderio? L'unica cosa certa è che ha reso l'evento un tantino più fresco e spensierato rispetto a quanto non facciano i giovani laureati. Capelli sciolti e ondulati, male-up luminoso e collanina di perle: Eleonora Pedron continua a essere un'indiscussa icona di bellezza.