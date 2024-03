E se vi dicessero che Harry e Meghan non si chiamano così? Qual è il vero nome dei duchi di Sussex La coppia in realtà è registrata all’anagrafe con delle generalità diverse da quelle con cui è conosciuta in tutto il mondo. Cosa c’è scritto sui loro documenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Harry e Meghan, il loro nome li precede. Infatti la coppia è così famosa da non avere bisogno di altri dettagli per riferirsi a loro, sempre sulle pagine di qualche tabloid, non servono specificazioni per lasciar capire che si parla di Meghan Markle e il principe Harry. Tuttavia, i loro nomi di battesimo non sono esattamente quelli, entrambi sono registrati all'anagrafe diversamente e sono celebri con delle generalità che non corrispondono a quelle sul certificato di nascita.

Come si chiama davvero Meghan Markle

Meghan è solo il secondo nome dell'ex attrice, che sarebbe in realtà Rachel Meghan Markle. Fin da quando è bambina, però, i genitori non l'hanno mai chiamata con il nome di battesimo, riferendosi a lei sempre come Meghan. Il motivo non è mai stato chiarito, ma è ironico se si pensa che la duchessa di Sussex è diventata famosa interpretando il ruolo di Rachel Zane nella serie televisiva Suits. Qualche anno fa lo aveva raccontato anche al The Rachael Ray Show, spiegando alla presentatrice (anche lei con lo stesso nome) che in realtà quello che c'è scritto sulla sua carta d'identità corrisponde, almeno in parte, al suo personaggio. "Sapevi che il mio nome è Rachel nella vita reale? Lo sapevi? Quindi sono nata Rachel Meghan Markle", ha spiegato.

Il vero nome del principe Harry

Che il duca di Sussex non avesse solo un nome è cosa nota. Ogni membro della famiglia reale, infatti, ne vanta almeno tre, che forse vanno a compensare la mancanza del cognome (che sarebbe Mountbatten Windosr ma raramente viene utilizzato). Il secondogenito di Carlo e Diana però è noto al pubblico con delle generalità diverse a quelle che sono stampate sui documenti. Il principe Harry, in realtà, si chiamerebbe Henry Charles Albert David. Henry, quindi, non Harry. Nel 2022, nel corso di una videochiamata con i vincitori dei WellChild Awards di quell'anno, ha raccontato a un ragazzo di nome Henry: "Anch’io mi chiamo Henry. Ma tutti mi chiamano Harry. Non so proprio perché".