Doria Ragland si trasferisce a Montecito: perché sta vivendo a casa di Harry e Meghan Markle Il principe Harry e Meghan Markle hanno una nuova "coinquilina": si tratta di Doria Ragland, la mamma dell'attrice, che da qualche giorno si sarebbe trasferita stabilmente a Montecito. Qual è il motivo di questa scelta?

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle si sono trasferiti stabilmente in America ormai da anni e, sebbene continuino a finire spesso sulle prime pagine dei giornali tra apparizioni pubbliche ufficiali e pettegolezzi più o meno fondati, hanno ritrovato la loro indipendenza lontani dalle rigide etichette reali. Hanno preso le distanze dai Royals ma, nonostante ciò, in questa nuova vita riescono lo stesso a sentirsi "in famiglia" grazie a Doria Ragland, la mamma dell'attrice. È stata proprio quest'ultima ad aver attirato tutte le attenzioni su di sé di recente, il motivo? Pare che si sia trasferita nella villa a Montecito dei Sussex: ecco per quale motivo ha deciso di traslocare.

Doria Ragland aiuta i Sussex nei momenti difficili

Stando a quanto riportato dall'Express, Doria Ragland si sarebbe trasferita a Montecito nella villa di Harry e Meghan, il motivo? Pare che voglia aiutare la coppia nei "momenti difficili". Nell'ultimo anno i Sussex si sono ritrovati ad affrontare diversi periodi "neri" e non sorprende che le abbiano chiesto spesso aiuto, soprattutto quando hanno avuto bisogno di qualcuno che accudisse i figli in loro assenza. Per Doria, però, questo ha significato affrontare con frequenza dei lunghi viaggi in auto (la sua vecchia casa è a View Park-Windsor Hills di Los Angeles, ovvero a quasi 3 ore di distanza da Montecito). Certo, lo ha fatto per il bene dei nipoti e delle figlia, ma ora non sarebbe stata più disposta a sottoporsi a un simile stress.

Doria Ragland al Royal Wedding di Meghan Markle

La mamma di Meghan vive nella guest house a Montecito

Per fortuna a Montecito lo spazio non manca, anzi, Doria Ragland attualmente pare essersi stabilita nella guest house della villa, una vera e propria casa tranquilla e indipendente ma, allo stesso tempo, vicinissima alle camerette dei piccoli Archie e Lilibet. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Harry sarebbe contentissimo della presenza della nuova "coinquilina", con lei riuscirebbe a ritrovare una serenità familiare che gli manca da anni e che i Royals non sarebbero mai riusciti a dargli. Meghan, dall'altro lato, non potrebbe essere più felice di essersi riunita alla mamma: lei è sempre stata la sua roccia e nell'ultimo anno non ci ha mai pensato su due volte a correre ad aiutarla quando necessario.

Il principe Harry con la mamma di Meghan