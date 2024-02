Cos’è il metodo 333 e come creare i tuoi look abbinando solo 9 capi d’abbigliamento Esiste un metodo per trovare diversi abbinamenti con gli abiti che abbiamo nel nostro armadio: con soli 9 capi è possibile dare vita a tanti look, ecco come fare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Creare più look con 9 capi? È possibile. Non è più necessario avere un armadio pieno di abiti, bastano solo nove prodotti per creare outfit intercambiabili. Il metodo 333, riportato in auge da una creator su TikTok, ha una storia molto più lunga e dimostra come un guardaroba pieno di capi che poi non sappiamo abbinare non serva.

Come funziona e come nasce il metodo 333

Il "Metodo 333″ nasce da un'iniziativa lanciata Courtney Carver autrice del progetto 333: si tratta di una sorta di "sfida" che Carver ha promosso favorire un approccio più sostenibile alla moda, riducendo sprechi e adottando uno stile più minimal. L'obiettivo è riuscire a avere a disposizione solo 33 capi per 3 mesi: 33 capi che comprendoni abiti, scarpe e accessori.

Rachel Spencer

Il Metodo 333 perde la connotazione della sfida e si pone più come un approccio lifestyle: in questo caso i capi sono nove, 3 per la parte superiore, per quella inferiore e 3 paia di scarpe dando vita, in totale, a 9 look. L'idea, che rielabora il metodo di Courtney Carver, è della creator Rachel Spencer che sul suo profilo TikTok mostra come abbinare i nove capi, consigliando anche quali scegliere per avere degli outfit sempre originali e adatti a più occasioni.

Rachel Spencer in una delle 333 outfit challenge

Quali capi scegliere per il metodo 333

Il suggerimento di Spencer è quello di scegliere un cardigan, una camicia o una t-shirt, mentre per il sotto l'idea è sempre puntare su un paio di jeans o pantaloni dal design minimalista, abbinabili con delle sneakers, che si possono alternare a delle décolleté. Il metodo è presto diventata super popolare sui social, creando delle challenge in cui ragazzi e ragazze si sfidavano a colpi abiti e mimalismo, portando la propria estetica negli outfit anche solo con nove capi. Insomma, la lotta contro gli sprechi e gli eccesssi non significa necessariamente dover rinunciare allo stile.