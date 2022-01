Chiara Ferragni si prepara all’estate 2022: rilancia il trend delle ciabatte griffate e senza tacco Chiara Ferragni si sta già preparando per l’estate 2022 e a dimostrarlo è una foto che ha condiviso sui social di recente. Ha mostrato i suoi nuovi sandali, le iconiche ciabattine griffate raso terra che lo scorso anno hanno spopolato.

A cura di Valeria Paglionico

L'inverno non è cominciato neppure da un mese ma, complice la nuova ondata della pandemia, sono moltissimi coloro che non vedono l'ora che arrivi l'estate, così da poter ritornare almeno temporaneamente e in parte alla "normalità". Chiara Ferragni sembra essere proprio in questa lista, basta guardare il suo profilo Instagram per scoprire che si sta già preparando all'arrivo della bella stagione. In uno degli ultimi post ha mostrato le sue nuove scarpe, un modello iconico e griffato che, dopo aver spopolato lo scorso anno, tornerà in voga anche nel 2022: ecco quanto costano le ciabattine rosa pitonate e senza tacco dell'influencer.

I nuovi sandali di Chiara Ferragni

Sebbene sia ancora tempo di maglioni, bomber e pellicce, Chiara Ferragni ha già aggiunto un accessorio tipicamente estivo alla sua collezione. In un album social in cui si è immortalata con i figli Leone e Vittoria ha fatto un primo piano sulle sue nuove scarpe: un paio di ciabatte raso terra firmate Hermès. Per la precisione si tratta dei sandali Oran, il modello mules senza tacco e con la fascia che riproduce l'iconica H, il simbolo della Maison. La versione classica, ovvero quella in pelle liscia, costa 510 euro sul sito ufficiale ma, considerando il fatto che i sandaletti della Ferragni sono in pelle pitonata total pink, probabilmente hanno un valore leggermente più elevato.

I sandali Oran di Hermès nella loro versione "classica"

Chiara Ferragni e la passione per le ciabatte di Hermès

Al momento sul sito ufficiale della griffe le ciabatte Oran in pelle rosa pitonata non sono disponibili, dunque non si esclude che si tratti di un pezzo della prossima stagione regalato dalla Maison all'influencer in esclusiva. La cosa certa è che Chiara Ferragni vanta già una preziosissima collezione di sandali firmati Hermès, basti pensare al fatto che la scorsa estate li aveva mostrati tutti sui social, scatenando l'invidia dei fashion addicted. Le ciabattine raso terra torneranno in voga la prossima estate? A giudicare dal post dell'imprenditrice, pare proprio di sì e le amanti della comodità non potrebbero essere più felici.