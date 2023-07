Chiara Ferragni senza trucco e senza filtri è icona body positive: “Non esiste la pelle perfetta” Chiara Ferragni non è una delle solite influencer che vogliono mostrare solo i lati perfetti della sua vita, è rimasta con i piedi per terra nonostante il successo e non esita a sostenere messaggi importanti. Di recente, ad esempio, è diventata icona body positive: ecco cosa ha fatto.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni non è più semplicemente una fashion influencer, è una vera e propria imprenditrice capace di "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Sui social conta oltre 20 milioni di followers ma, a differenza di molti colleghi del settore, non usa i suoi canali solo per sponsorizzare i prodotti da lei firmati e per sfoggiare look all'ultima moda, se ne serve anche per lanciare dei messaggi importanti in tema di libertà ed emancipazione. Di recente, ad esempio, ha dato l'ennesima prova di essere un'icona body positive: non ha avuto paura di mostrarsi senza trucco e senza filtri per rivelare le normali imperfezioni di cui anche lei soffre.

Il reminder di Chiara Ferragni

Da qualche tempo a questa parte Chiara Ferragni utilizza sempre più spesso TikTik per comunicare con i suoi fan ed è proprio lì che condivide dei reel inediti a tema look e beauty. Negli ultimi giorni non è stata molto presente ma si è giustificata dicendo che si tratta solo di stanchezza pre-ciclo che l'ha tenuta lontana dai social. Poco dopo ha poi realizzato un breve video per mostrare gli effetti di questa fase del mese sul suo corpo: al motto di "Piccolo reminder, questo è per mostrarvi che non esiste la pelle perfetta" ha immortalato i brufoletti e le irritazioni che le sono comparse sul viso a pochi giorni dall'inizio delle mestruazioni.

Chiara Ferragni mostra i brufoli pre–ciclo

Chiara Ferragni "una di noi"

Siamo sempre stati abituati a pensare che le celebrities fossero perfette e impeccabili in ogni occasione ma la verità è che anche loro si ritrovano ogni giorno a combattere contro i "normali" problemi quotidiani. Chiara Ferragni non ha paura di rivelarlo ed è per questo che sui social si mostra spesso senza trucco e senza filtri proprio come ogni donna "comune". Chi a pochi giorni dal ciclo non si è ritrovata come lei con il viso pieno di brufoli a causa dei cambiamenti ormonali? Chiara ha semplicemente avuto il coraggio di parlarne liberamente, "spogliandosi" dall'aura di perfezione che pervade le star del suo calibro. Insomma, è decisamente "una di noi" ed è proprio questa sua sincerità a renderla tanto amata in tutto il mondo.