Chiara Ferragni rivoluziona il dress code “da appuntamento”: per la cena con Fedez jeans e sideboob Ieri sera Chiara Ferragni e Fedez hanno lasciato Leone e Vittoria a casa e si sono concessi una romantica serata di coppia. L’imprenditrice ne ha approfittato per ribellarsi al classico dress code da appuntamento, preferendo mixare comodità e sensualità tra jeans, maglioni col sideboob in vista e mocassini.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez sono tra le coppie famose più seguite sui social e proprio di recente sono finiti sotto i riflettori a causa dei problemi di salute del cantante, rimasto in ospedale per due ulcere a poco più di un anno dall'intervento contro il tumore al pancreas. Ora che è tornato a casa da diverse settimane sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità e non sorprende che abbia approfittato del sabato sera per organizzare una serata romantica con la moglie. I due hanno lasciato a casa con i nonni i piccoli Leone e Vittoria e si sono concessi una cenetta di coppia, naturalmente documentandone alcuni dettagli sui social. Cosa ha indossato l'imprenditrice?

Chiara Ferragni, il maglione diventa un top tagliato

Siamo sempre stati abituati a pensare che per un appuntamento col partner dovessimo mixare eleganza e sensualità tra abiti da lady, dettagli femminili e accessori scintillanti, ma proprio nelle ultime ore Chiara Ferragni ha riscritto le regole di dress code "da appuntamento". Ieri sera ha organizzato una cena di coppia con Fedez e ha pensato bene di puntare tutto sulla comodità ma con un tocco audace. Il capo chiave dell'outfit è in assoluto il maglioncino di lana firmato Areyouami, che più che un pullover può essere definito un top: è crop e a collo alto, non ha le maniche ed è totalmente tagliato sui fianchi, tanto da rivelare il sideboob. A tenere uniti i lembi di tessuto sono semplicemente due laccetti coordinati sui lati.

Chiara Ferragni col maglione–top di Areyouami

I mocassini sono le scarpe del momento

Niente minigonne, abiti di paillettes o tacchi, per l'appuntamento con Fedez Chiara ha completato il look con un paio di jeans a vita bassa dalla silhouette dritta di Gucci e con una giacca oversize con i tasconi color biscotti di Saint Laurent.

Giacca Santi Laurent, borsa Chanel, jeans e mocassini Gucci

Naturalmente non sono mancati i dettagli iper griffati, dalla borsetta Chanel in total black col maxi logo ricamato sul davanti, alle scarpe must del momento, i mocassini, per la precisione il modello in pelle di Gucci con morsetto sulla punta e suola leggermente a carrarmato. In quante prenderanno prenderanno ispirazione da Chiara e cominceranno a dire alle "convenzioni di stile" legate ai romantic date? Puntare sulla comodità ma senza rinunciare alla sensualità sembra essere la soluzione ideale per godersi davvero al massimo una serata col partner.