Chiara Ferragni ritira il Telegatto in total black: premiata per il miglior debutto televisivo È di Chiara Ferragni il miglior debutto televisivo. L’imprenditrice, alle prese con Sanremo 2023, ha ritirato il premio (l’iconico Telegatto) in tailleur.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni premiata col Telegatto

Dopo essere stata a lungo corteggiata da Amadeus, che più volte le ha proposto in passato il Festival di Sanremo, quest'anno Chiara Ferragni ha deciso di esserci e di fare questa importante esperienza televisiva. L'imprenditrice si è cimentata come co conduttrice della prima serata della kermesse, proprio al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Tornerà a calcare il palcoscenico dell'Ariston per la seconda volta sabato 11 febbraio, quando verrà eletto il vincitore di questa 73esima edizione della gara canora. Il debutto dell'influencer ha diviso il pubblico, tra chi ha apprezzato la sua presenza e il suo monologo e chi invece non l'ha trovata adatta alla situazione. A non avere dubbi sulla sua prestazione è invece TV Sorrisi e Canzoni, che le ha consegnato un premio.

Chiara Ferragni ritira il Telegatto

A due giorni dal debutto televisivo e mentre fervono i preparativi per il ritorno all'Ariston (nella serata conclusiva della kermesse) Chiara Ferragni ha ritirato un premio. Le è stato consegnato il Telegatto per il miglior debutto televisivo e a comunicarlo è stata lei stessa sui social, dove ha mostrato a fan e follower la statuetta a forma di gatto simbolo del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo. Il concorso si deve alla rivista settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Chiara Ferragni in Gucci

Le foto che accompagnano l'annuncio e che ritraggono una Chiara Ferragni raggiante, sono state scattate nella maxi villa affittata per questi giorni sanremesi: si tratta di una location esclusiva leggermente fuori dal centro cittadino, con tanto di piscina (ben visibile alle spalle dell'imprenditrice), idromassaggio e palestra.

Chiara Ferragni ritira il premio in nero

Chiara Ferragni ha ritirato il prestigioso riconoscimento con un look chic e formale. Ha puntato su una scelta sicura, con cui non si sbaglia mai in nessuna occasione: il total black. L'influencer ha indossato un total look firmato Gucci della collezione Spring 2023 Ready to Wear: giacca con colletto alla coreana, pantaloni leggermente più larghi sul fondo, maxi cintura in vita con placca di metallo per conferire un tocco di luce. A completare l'outfit monocromatico, degli accessori tono su tono.

Chiara Ferragni in Gucci

La borsa è la Jackie 1961, nella dimensione Small. È una delle più iconiche della Maison: costa 2500 euro. Inconfondibili anche i preziosi orecchini. Ai lobi di Chiara ferragni spiccano gioielli di Bottega Veneta: sono orecchini d'argento a forma di goccia, venduti sul sito ufficiale del brand a 900 euro.