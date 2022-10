Chiara Ferragni ricicla le scarpe del matrimonio: il dettaglio romantico nascosto nel look chic Chiara Ferragni è sempre glamour e chic quando partecipa a qualche evento mondano o professionale ma è negli ultimi giorni che ha attirato le attenzioni dei fan, in che modo? Nel nuovo look bon-ton ha nascosto un dettaglio romantico.

Chiara Ferragni è tra le icone di stile più amate e seguite degli ultimi tempi: è stata capace di creare un impero fashion che porta il suo nome e riesce a lanciare mode e tendenza a livello internazionale con un unico scatto social. I fan sono abituati a vederla super glamour durante le innumerevoli apparizioni pubbliche ma è solo negli ultimi giorni che ha sorpreso tutti con un dettaglio insolito. L'imprenditrice ha fatto visita alla Pinacoteca di Brera, incantando il pubblico con un outfit chic da vera business woman ma la cosa particolare è che ha riciclato uno degli accessori sfoggiati. Di cosa si tratta? Delle scarpe, indossate già nel giorno del matrimonio con Fedez.

Il look bon-ton di Chiara Ferragni

Per una giornata alla Pinacoteca di Brera Chiara Ferragni si è trasformata in una business woman dall'animo chic e glamour. Ha infatti un paio di jeans baggy di Dior a un cappotto color sabbia, un modello al ginocchio sempre di Dior che nella parte superiore è un tradizionale trench, mentre sotto diventa un piumino. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe coordinate e una borsa Lady Dior in nero. Capelli sciolti e ondulati, trucco appena accennato ed espressione serena: sui social ha commentato l'outfit dicendo semplicemente "Very chic today", lasciando così intendere che non potrebbe essere più soddisfatta della sua scelta di stile.

Chiara Ferragni in Dior

Le scarpe personalizzate di Chiara Ferragni

Difficilmente Chiara Ferragni ha riciclato look e accessori ma questa volta ha fatto un'eccezione. Ha completato il look chic con un dettaglio dolce, romantico e glamour, ovvero le scarpe del matrimonio con Fedez. Si tratta di un paio di slingback custom made color avorio firmate Dior, un modello a punta, con il tacco medio e sottile e un elegante fiocco laterale.

Le scarpe Dior del matrimonio

La loro particolarità? Sulla parte posteriore del cinturino non è incisa solo l'iconica scritta "J'Adior" ma anche il nome Chiara. Qual è l'abito da sposa a cui le aveva abbinate? Il secondo, quello principesco in avorio con la maxi gonna di tulle decorata. Insomma, la Ferragni non ama gli sprechi, soprattutto quando si parla di un accessorio tanto sofisticato ed esclusivo.