Chiara Ferragni, la nuova borsa-montone è perfetta per le feste (e costa quasi 5mila euro) Il Natale si avvicina e Chiara Ferragni ha già adeguato i suoi look a questo periodo di festa. La nuova borsa sfoggiata sui social, ad esempio, è una chicca griffata decorata con la pelle di montone bianca e si rivelerà perfetta per affrontare con stile il freddo. Sapete quanto costa?

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e sono molte le star che sui social stanno proponendo i loro look a tema, dagli abiti total red ai minidress di pelo, fino ad arrivare alle scarpe scintillanti. Chiara Ferragni non fa eccezione e, dopo aver spopolato con la sua tutina di pizzo total black, questa volta ha proposto qualcosa di un tantino meno audace ma ugualmente glamour, ovvero un accessorio che di sicuro diventerà il must-have delle feste. Di cosa si tratta? Di una borsa griffata con un dettaglio in pelliccia che porterà un tocco di calore alle rigide serate invernali. Il suo prezzo? Naturalmente è da capogiro come molte delle bag collezionate dalla fashion influencer.

Chiara Ferragni, il caldo look per le feste

Il freddo si fa sentire in questo periodo pre-natalizio e Chiara Ferragni è corsa ai ripari ma senza rinunciare allo stile. Per una passeggiata milanese ha puntato tutto su un look caldo perfetto per l'inverno. Ha abbinato un maxi pull beige a una camicia bianca oversize portata come abito, completando il tutto con un paio di collant coprenti in nero e con degli anfibi total black. Per quanto riguarda il soprabito, ha evitato i piumini e i bomber, ha preferito un adorabile cappottino a quadretti sui toni del bianco e nero firmato Louis Vuitton.

La borsa Capucines di Louis Vuitton

La nuova borsa griffata di Chiara Ferragni

La vera chicca nel look di Chiara è la nuova borsa griffata, che va ad aggiungersi all'immensa collezione esposta sugli scaffali dell'armadio della casa milanese. Si tratta di una Capucines MM di Louis Vuitton, un modello in pelle beige rifinita con caldo shearling, ovvero con una pelliccia di montone in total white. Ha un'ampia tracolla decorata con l'iconico logo Monogram e con la stessa pelliccia bianca, dettaglio che aggiunge un ulteriore tocco caldo e invernale all'accessorio. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison francese viene venduta a 4.800 euro. In quante sognano di sfoggiare una bag tanto iconica durante le feste di Natale?