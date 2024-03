Che cos’è il Bungee Fly, la nuova ossessione di Ambra Angiolini Ambra Angiolini ha scoperto una nuova disciplina, che mixa fitness e danza e che, grazie all’ausilio di corde, permette di provare la sensazione del volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ambra Angiolini ha una nuova ossessione. Lo dichiara condividendo un paio di video sul suo profilo Instagram che la ritraggono volteggiare sospesa nell'aria grazie a un imbracatura. Si chiama Bungee Fly e si tratta di una nuova disciplina che mixa il mondo del fitness e quello della danza proponendo degli esercizi e balletti grazie al supporto di corde elastiche. A vederlo sembra facilissimo, e la conduttrice lo conferma e scrive sotto un video: "Quella che vedete è la mia quarta lezione. Si può fare!". Questo sport sta appassionando talmente tanto Ambra Angiolini che lo vuole proporre anche ai suoi follower, sembra infatti che stia organizzando delle classi a cui partecipare assieme a chi la segue su Instagram, per far conoscere meglio il Bugee Fly.

Cos'è il Bungee Fly

Il Bungee Fly nasce in Thailandia e si è recentemente diffusa anche in Europa, la disciplina unisce i benefici del cadiofitness alla danza e sta conquistando il pubblico come metodo di allenamento alternativo. Si pratica grazie a un elastico lungo 1 metro e 20 e a un'imbracatura simile a quella utilizzata per arrampicare e sfidando la forza di gravità si possono eseguire una serie di esercizi di fintess funzionale o delle coreografie di danza.

Un allenamento che dà la sensazione di volare, il rimbalzo delle corde elastiche permette infatti di muoversi nello spazio, ma gli esercizi sollecitano tutti i muscoli, dalla schiena alle spalle, dalle gambe ai glutei. Durante una lezione Bungee Fly si possono eseguire una serie di movimenti, salti e rimbalzi che sono impossibili da fare in una normale lezione a corpo libero. Una lezione ha una durata media tra i 45 e i 60 minuti.