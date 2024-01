Chanel Totti in palestra con i leggings metallici: mostra gli addominali in versione sporty Chanel Totti è ormai seguitissima sui social, basti pensare al fatto che solo su Instagram conta quasi 500mila followers. Nelle ultime ore si è servita delle Stories per mostrare uno dei suoi allenamenti: ecco cosa ha indossato per mostrare gli addominali in palestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre più bella come mamma Ilary Blasi e papà Francesco Totti. Ad oggi ha 16 anni ma, nonostante ciò, può già essere considerata una vera e propria star dei social, basti pensare al fatto che solo su Instagram conta quasi 500.000 followers. Tra foto, video e Stories documenta regolarmente la sua quotidianità fatta di uscite col fidanzato, viaggi in giro per il mondo e dolci momenti in famiglia. Di recente, però, ha portato le attenzioni dei fan sull'allenamento che segue per tenersi in forma: ecco qual è il workout a cui si sottopone per avere degli addominali scolpiti e il look da palestra all'insegna del glamour.

Il look da palestra di Chanel Totti

Non è la prima volta che Chanel Totti viene immortalata dal suo personal trainer durante l'allenamento ma è stato nelle ultime ore che ha lasciato senza parole i fan. In che modo? Con un look da palestra curatissimo e trendy. La seconda figlia di Ilary si è lasciata scattare un selfie allo specchio tra un esercizio e l'altro, apparendo super fashion con indosso dei leggings "metallici" in argento brillante. Per completare il tutto ha scelto delle sneakers bianche New Balance e una t-shirt total white trasformata in un crop top. Così facendo ha rivelato il piercing all'ombelico e gli addominali scolpiti, frutto proprio del duro lavoro con i pesi e gli allenamenti cardio.

Chanel Totti si allena in strada

Chanel Totti, l'allenamento con il personal trainer

Qual è l'allenamento seguito da Chanel Totti? Frequenti la palestra Sporting Village di Roma ed è proprio lì che viene seguita dal personal che sui social si fa chiamare "The Monster". Gli affondi in strada sono i primi esercizi del suo workout, li fa con due pesi da circa 5 kg tra le mani, poi passa agli attrezzi all'interno della struttura e infine si stende sul materassino da yoga per lo stretching. Si concentra molto sulla parte bassa del corpo, dalle gambe ai glutei, fino ad arrivare agli addominali, anche se di sicuro di tanto in tanto allenerà anche le braccia. I risultati sembrano essere super desiderabili: di sicuro da grande Chanel diventerà un'indiscussa icona di bellezza proprio come mamma Ilary.

Chanel Totti con Monster Team