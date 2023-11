Carolyn Bassette, lo stile intramontabile di un’icona che non morirà mai Celebre per la sua travagliata storia d’amore con John John Kennedy, il suo modo di vestire è quanto mai attuale. Nonostante il tragico incidente aereo in cui persero la vita, la coppia è ancora oggi una delle più amate e ammirate.

A cura di Annachiara Gaggino

Carolyn Bassette e John Fitzgerald Kennedy Junior

La tragedia fa parte di tutti gli amori passati alla storia. Fin dall'antica Grecia un amore, per essere definito tale, doveva essere impossibile e consumarsi in disgrazia. Lo sa Orfeo, che vaga errante rifiutando la vita dopo aver perso la sua Euridice o Cleopatra, che si uccise facendosi mordere da un aspide dopo la morte di Antonio o Paolo e Francesca che, lasciatisi travolgere dalla passione in vita, sono condannati a girare vorticosamente per l'eternità dell'inferno dantesco. Tra le coppie più sventurate degli ultimi anni ci sono John Fitzgerald Kennedy Junior e Carolyn Bassette la cui fine è stata drammatica come quella delle più famose tragedie. La loro turbolenta storia d'amore si conclude nel 1999 nell'Oceano Atlantico, dove l'areo pilotato da John John (così chiamato per distinguerlo dal padre) precipita, non lasciando scampo agli innamorati più seguiti degli anni Novanta.

Carolyn Bassette e John Fitzgerald Kennedy Junior

Carolyn Bassette e John John Kennedy, la favola moderna in versione minimal

Il rampollo dell'alta società statunitense incontra Bassette come nei migliori film romantici americani: durante il jogging mattutino a Central Park. I due attirano subito l'attenzione dei paparazzi, colpiti dall'algida bellezza della nuova fiamma del giovane Kennedy. Lei lavora da Calvin Klein prima come personal shopper, poi nell'ufficio stampa; è altissima e biondissima, ha carattere e uno stile inconfondibile. La coppia, che vuole mantenere una certa riservatezza sul loro rapporto, è assediata dalla stampa pronta a immortalarli mentre camminano per le strade di Tribeca, dove i due si mostrano sempre impeccabili. Carolyn Bassette e John John Kennedy diventano delle icone, non sono solo la coppia più amata, ma anche quella più ammirata, grazie ai look perfetti che incarnano lo stile minimal degli anni Novanta, precursori del quiet luxury.

Carolyn Bassette e John Fitzgerald Kennedy Junior

Lo stile di Carolyn Bassette

Essenzialità, prima che Phoebe Philo ne facesse lo statement di Celine in passerella, questo caratterizzava l'abbigliamento di Carolyn Bassette, che prediligeva un'eleganza minimalista, composta da capi semplici ed estremamente chic. La donna più invidiata d'America mixava pezzi basici e low cost a quelli più ricercati di Maison blasonate, tutto rigorosamente dalle linee pulite e una palette cromatica ridotta a bianco, nero, beige, con rari tocchi di colore, il rosso. Uno stile contraddittorio che riusciva ad essere contemporaneamente casual ed estremamente elegante, affermandosi come intramontabile e attuale ancora oggi. "Il suo look non sembra mai studiato", ha raccontato nel 1996 lo stilista Michael Kors. "L'ho vista indossare una T-shirt economica con una giacca costosissima, dimostrando la capacità di esprimere se stessa. Non è il tipo che strappa una pagina dalla rivista ricreando quell'outfit". Carolyn Basette è una delle donne che ha fatto nascere il concetto di effortless chic con un armadio composto principalmente da slip dress di seta, golf a collo alto, cappotti sartoriali, gonne a matita, camicie e mom jeans.

Carolyn Bassette

I look più iconici di Carolyn Bassette

Nel 1996 John John Kennedy e Caroylin Bassette si sposano in gran segreto. Volano a Cucumber Island dove celebrano le nozze davanti alla famiglia e agli amici più stretti, in tutto 50 invitati. Lei indossa quello che è conosciuto come "l'abito più bello del mondo", un vestito in sete dal taglio a sottoveste, spalline sottili e scollo a V firmato Narciso Rodriguez, ai piedi l'emblema delle calzature degli anni Novanta, le Manolo Blahnik. Rappresentazione di semplicità e sobrietà anche il giorno del matrimonio. Tornati dalla luna di miele escono dal loro loft newyorkese mano nella mano, sorridenti, lei indossa uno dei look che passerà alla storia: stivali marroni di Prada, jeans Calvin Klein e cappotto Yohji Yamamoto, viene incoronata principessa di New York e di stile. Cerchietto e occhiali da sole diventano il suo must have e riesce a rendere elegante persino il fazzoletto portato a bandana. Diventa musa degli stilisti che ancora oggi si ispirano a lei, come Port, che ha realizzato la collezione Autunno/Inverno 2019-2020 basandosi sulle linee semplici e le tonalità neutre che l'hanno resa celebre, dimostrando come il suo stile sia più attuale che mai. Ancora ammirata, come se non se ne fosse mai andata. Perché in fondo, una scomparsa prematura contribuisce alla nascita di un'icona.