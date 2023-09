Beth Matthews: chi è la modella con la sindrome di down sulle passerelle della London Fashion Week L’indossatrice, rappresentata da Zebedee, ha sfilato a Londra per Goose Island dopo aver calcato il tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia.

A cura di Annachiara Gaggino

Alcuni scatti di Beth Matthews (Instagram @bethmatthews_zebedee)

Il mondo della moda sta cambiando e va verso un futuro sempre più inclusivo. Tra i rappresentanti di questa evoluzione c'è anche Beth Matthews, una modella di 23 anni con la sindrome di down, che ha firmato lo scorso anno un contratto con l'agenzia Zebedee. Matthews ha fatto il suo debutto sul red carpet di Venezia, sfoggiando un abito blu in tulle firmato Atelier Emé. Un'esperienza che lei stessa ha definito "un momento clou", nel corso di un'intervista rilasciata alla BBC. Dopo un anno di lavoro, su set fotografici di tutta Europa, incluso un servizio su Vouge Italia e una pubblicità su Amazon, la modella ha calcato ieri la passerella di Goose Island, diventando la protagonista di una pietra miliare nella storia della moda.

Uno scatto di Beth Matthews (Instagram @bethmatthews_zebedee)

Verso una moda più inclusiva

Bionda, occhi azzurri e carattere timido e introverso che "si anima durante i servizi fotografici", ha affermato la madre, Fiona Matthwes. Che ha proseguito:

La rivoluzione dell'inclusione sta finalmente accadendo, e sono felice che mia figlia ne faccia parte. Da quando è nata, Beth ha sempre superato le aspettative. Non abbiamo posto alcuna barriera al suo apprendimento e potete vedere anche voi oggi quanto meravigliosa sia.

Beth Matthews è una delle ultime rivelazione della moda, che piano piano si sta aprendo sempre di più all'inclusività. Le Fashion Week di Londra, Parigi, Milano e New York sono gli eventi più significativi del mondo della moda, in cui i designer presentano le loro nuove collezioni e dettano le tendenze della stagione. Degli appuntamenti che, però, non vanno esenti da critiche a causa dei modelli di bellezza irrealistici e inarrivabili, una mancanza a cui il fashion system sta cercando di rimediare.

Beth Matthews in passerella per Goose Island (Instagram @bethmatthews_zebedee)

Beth Matthews e non solo. Chi sono le altre modelle con la sindrome di down

Beth Matthews non è la prima ragazza con la sindrome di down ad affacciarsi al mondo della moda. Lei stessa ha dichiarato di aver perseguito il suo sogno di diventare indossatrice grazie all'esempio di Ellie Goldstein, che nel 2020 ha preso parte al progetto di scouting promosso da Vogue Italia The Gucci Beauty Glitch, e che l'ha portata a diventare il volto di L'Obscur, il mascara della maison di Kering. Una storia che ha fatto il giro del mondo e ha permesso ad altre ragazze come lei di entrare a gamba tesa nel mondo della moda. Tra loro anche Sofía Jirau, una modella portoricana di 24 anni, prima con la sindrome di down a posare per Victoria's secret e Monika Myers che l'anno scorso ha sfilato alla New York Fashion Week sulle passerelle di Primark e di Wanda Beauchamp Couture.