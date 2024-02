Beatrice di York principessa in sneakers: sulla neve indossa le Converse ma in versione griffata Beatrice di York è in Svizzera con la famiglia e gli amici ed è stata paparazzata alle prese con una partita di curling sul ghiaccio. Niente scarpe da neve, ha preferito la comodità delle sneakers ma in versione griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È tempo di vacanze per Beatrice di York: la primogenita del principe Andrea e di Sarah Ferguson è volata a St. Moritz per staccare la spina dopo il momento difficile vissuto dalla Royal Family. A farle compagnia ci sono sia il marito Edoardo Mapelli Mozzi che la figlia Sienna Elizabeth (oltre che un vero e proprio "raduno reale", da Olympia di Grecia al principe Ernst August di Hannover). Sebbene non ci siano foto ufficiali della fuga in Svizzera, i paparazzi sono riusciti lo stesso a immortalarla durante una partita di curling: ecco l'accessorio tutt'altro che "principesco" che ha indossato.

Il look da montagna di Beatrice di York

Siamo sempre stati abituati a vedere Beatrice di York in eleganti abiti bon-ton, un vero e proprio tratto distintivo di ogni principessa di casa Windsor: ora però le cose sembrano essere cambiate. Complice la vacanza in amicizia lontana dai riflettori, l'erede al trono britannica (nona nella linea di successione), ha lasciato spazio al casual. Per giocare a curling ha indossato un paio di jeans neri e un cappotto color panna di Loro Piana, un modello impermeabile con l'imbottitura in cashmere (che costa oltre 6.500 euro). Non è mancato il cappellino di lana col pon-pon di pelliccia per proteggersi dal freddo.

Converse x Comme des Garçons

Le sneakers della principessa inglese

A fare la differenza nel look di Beatrice sono state le scarpe: niente scarponcini da neve o modelli tecnici da montagna, ha preferito delle sneakers ma in versione griffata. La principessa di York ha infatti indossato un paio di Converse bianche che fanno parte di una limited edition realizzata dal brand sportivo in collaborazione di Comme des Garçons. Si tratta delle classiche Chuck 70 Play High Top ma decorate con un mezzo cuore rosso sui lati. Quanto costano? Sugli e-commerce di moda di lusso vengono vendute a 150 euro. Certo, in molti hanno criticato la scelta di stile per praticare un gioco sul ghiaccio ma Beatrice è apparsa a suo perfetto agio.