Aurora Ramazzotti gioca col nuovo hair look: “Non sapevo di essermi fatta rossa” Aurora Ramazzotti si è fatta rossa? Non proprio ma sui social si è divertita a giocare col nuovo hair look a qualche giorno di distanza dall’intervento del parrucchiere.

Aurora Ramazzotti non potrebbe essere più felice: è diventata mamma da meno di un anno, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il figlio nato dalla relazione col compagno Goffredo Cerza, e grazie a lui ha capito davvero cos'è l'amore incondizionato. Il bimbo è diventato il centro dei suoi giorni e, come lei stessa ha dichiarato sui social, le ha permesso di "risvegliarsi dal torpore". Non sorprende, dunque, che non veda l'ora di festeggiare il suo primo Natale col bimbo, certa del fatto che sarà pieno d'affetto e di magia. Per il momento, però, deve continuare a lavorare regolarmente e lo fa documentando su Instagram gli impegni sui set fotografici. In quanti sapevano che ha avuto un piccolo "inconveniente" con il nuovo hair look?

Aurora Ramazzotti dopo l'intervento del parrucchiere

Sarà perché è stata spesso impegnata con degli shooting fotografici o perché semplicemente intende arrivare prontissima al Natale, ma la cosa certa è che Aurora Ramazzotti di recente ha fatto visita al parrucchiere di fiducia. Si tratta di Roberto Farruggia, l'hairstylist a cui spesso si affida anche la mamma Michelle Hunziker, che in quest'occasione ha preferito evitare ogni tipo di cambio look drastico, lasciando i capelli dell'influencer lunghissimi e fluenti. Probabilmente sono trascorsi diversi giorni da quando Aurora è finita tra le sue "grinfie" ma solo oggi si è accorta di un piccolo "inconveniente" e non ha esitato a rivelarlo sui social con tanto di primo piano sulla chioma.

Aurora Ramazzotti con i capelli "rossi"

L'effetto della luce sui capelli di Aurora

Cosa è successo ai capelli di Aurora Ramazzotti? Come lei stessa ha notato, sembrano avere delle sfumature ramate, messe in risalto da un'insolita piega dalle onde larghe e naturali. Nella didascalia dello scatto postato la figlia di Michelle ha dunque scritto "Non sapevo di essermi fatta rossa", taggando il parrucchiere di fiducia. Naturalmente non si tratta di un errore dell'hairstylist o di una trasformazione drastica ma semplicemente di un riflesso della luce sulla chioma castana. Sorpresa dall'effetto, Aurora non ha potuto fare a meno di scattarsi una foto, giocando col dettaglio di stile. Dopo questo piccolo "inconveniente" proverà davvero una tintura rosso ramato?