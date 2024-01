Arrivano i francobolli delle Spice Girls per celebrare i 30 anni della band Trent’anni di Spice Girls: una serie di 15 francobolli speciali della Royal Mail celebra i tre decenni della girl band. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le Spice Girls

Sono passati trent'anni da quando Posh Spice e le altre hanno dato vita alla girl band più potente della storia della musica pop: le Spice Girls. Victoria Beckham, Geri Halliwell, Melanie Brown, Melanie Chisholm e Emma Bunton hanno segnato un'epoca, anche grazie alla loro estetica Y2K che oggi sembra più attuale che mai. Il loro Paese d'origine, il Regno Unito, celebra il 30esimo anniversario del gruppo di Wannabe in maniera davvero originale.

Il francobollo di Posh Spice

I francobolli delle Spice Girls: prima volta per una girl band

Mentre Mel B semina indizi su un'eventuale reunion delle Spice Girls (in un'intervista a Glamour ha ipotizzato "un possibile ritorno per un progetto speciale"), la Royal Mail omaggia la girl band con una collezione di 15 francobolli speciali. Il servizio postale britannico dedica per la prima volta nella sua storia una serie di stamps a un gruppo pop tutto al femminile. La band ha commentato che non avrebbe mai potuto sognare un simile tributo, aggiungendo: "Questo è Girl Power!".

Due dei francobolli speciali dedicati alle Spice Girls

Ognuna delle cinque Spice Girls ha un francobollo dedicato che le ritrae con vecchi look molto identitari. Posh Spice indossa un top in velluto con scollo a cuore dai motivi floreali, Scary Spice, invece, opta per un top gold in lurex e scrunchies coordinati. Baby Spice è immortalata in uno dei suoi look total pink (incredibilmente attuale nell'epoca del Barbiecore) completato da due code di cavallo altissime. Corsetto total red per Ginger Spice, che matcha perfettamente con la tinta labbra e la collana di perle. Sporty Spice, infine, indossa una semplice canottiera arancione in contrasto con i capelli corvini scalati: un'acconciatura davvero anni Duemila.

Scary Spice

I francobolli della Royal Mail celebrano la Spicemania

Gli altri dieci francobolli della serie raffigurano alcuni dei momenti più iconici della storia delle Spice Girls. Per il 30esimo anniversario della fondazione del gruppo britannico, la Royal Mail propone immagini dal tour The Return of the Spice Girls del 2007, dal concerto di Istanbul nel 1997, da quello storico a Wembley, dalla magica esibizione ai Brit Awards 1998 fino ad arrivare alla memorabile performance di chiusura dei Giochi Olimpici di Londra 2012.

Il francobollo con l'immagine tratta dai Brit Awards 1998

Il servizio postale del Regno Unito ha voluto celebrare i "successi accattivanti e dei look leggendari che hanno definito un’era di Spicemania". I francobolli si possono acquistare anche se non si abita nel Regno Unito: sono disponibili sul sito ufficiale della Royal Mail.