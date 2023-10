Ancora, ancora, ancora di Mina: perché la versione remix è virale sui social e cosa c’entra Gucci La versione remix del brano “Ancora” di Mina è diventata virale su TikTok e Instagram: ecco come è nato il tormentone.

A cura di Arianna Colzi

La cover della versione remix di Ancora, ancora, ancora di Mina

"Io ti chiedo ancora" e finalmente le richieste dei fan di Gucci (e non solo) sono state esaudite. Il brano "Ancora, ancora, ancora" di Mina, pubblicato nel 1978, è sbarcato sulle piattaforme di audio, come Spotify, Apple e Amazon music, nella sua versione remix firmata Mark Ronson. La canzone, una delle più celebri della storia della musica italiana, è stata scelta da Sabato De Sarno come colonna sonora per il finale della sua sfilata di debutto alla direzione creativa di Gucci lo scorso settembre. Il successo della colonna sonora ha travalicato i confini della passerella spopolando sui social.

La cover originale del brano Ancora, ancora, ancora di Mina

La colonna sonora di Gucci sbarca su Spotify

Dopo la sfilata, sui social, sotto i post del profilo Instagram di Gucci, centinaia di persone hanno cominciato a chiedere la versione remixata della canzone di Mina. La soundtrack della sfilata Primavera/Estate 2024 è composta da tre brani mixati insieme da Mark Ronson – il re dei produttori americani, che ha firmato, tra le altre, anche la colonna sonora di Barbie – che hanno dato vita ad un sound epico e subito virale. Il primo brano, Love Her, è il singolo di debutto del progetto solista di Romy, voce dei The Xx, ed era quindi già presente sulle piattaforme audio. Lo stesso vale per Late Night Feelings di Lykke Li, canzone prodotta dallo stesso Mark Ronson. L'attesa dunque era tutta per la versione elettronica del brano della Signora della musica italiana, che come sempre sa farsi desiderare.

"Sto ascoltando questi brani dal giorno della sfilata. Li vogliamo su Spotify", è il commento più gettonato dallo scorso settembre anche sotto i post di Sabato De Sarno. L'atmosfera di Gucci ANCORA, il titolo della collezione, è racchiusa in questo lungo brano di dieci minuti costituito da tre pezzi distinti e di cui Ancora, ancora, ancora rappresentava l'epilogo struggente. Anche la cover del brano è strettamente legata alla collezione Gucci ANCORA. Il rosso che domina nelle campagne pubblicitarie e nella collezione Primavera/Estate 2024 fa da sfondo anche agli occhi di Mina che illuminano l'immagine. Dopo playlist fake e spezzoni di video riprodotti in loop su TikTok solo per poter riassaporare per pochi minuti il brano remixato, la canzone è ora finalmente disponibile per tutti. In tutto il suo eros.