Una delle stazioni più grandi del mondo diventa un hotel di lusso Canfranc Estacion era la seconda stazione ferroviaria più grande d’Europa e dal 2023 accoglie un hotel in stile art decò ma con i comfort del lusso contemporaneo.

L’hotel nella Canfranc Estacion

Con 365 finestre e un'estensione di più di 200 metri, Canfranc Estacion era la seconda stazione ferroviaria più grande d'Europa, dopo Lipsia, tanto da essere considerata il Titanic delle montagne. L'antica stazione, fondata nel 1928, collegava i Pirenei francesi e a quelli spagnoli con un progetto visionario. Dal 1970, in seguito al crollo del ponte L'Estanguet per un treno merci deragliato, il servizio tra i due Paesi è stato interrotto. Nel 2023 all'interno della grande stazione è stato inaugurato un hotel di lusso.

Canfranc Estación

Soggiornare presso la Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel è come fare un viaggio nel passato ma con i comfort del lusso contemporaneo. Nell'antica stazione, la seconda più grande d'Europa, è stato aperto un albergo cinque stelle del Gruppo Barceló con 104 camere progettate in stile art decò in omaggio all'epoca di fondazione della Canfranc Estación, inaugurata nel 1928. Oggi l'iconica stazione è anche stata dichiarata Bene di Interesse Culturale dal 2002 e fa parte del Patrimonio Storico Culturale Ferroviario. La stazione, icona situata nei Pirenei aragonesi, è infatti considerata uno dei complessi ferroviari più importanti costruiti in Europa nei primi decenni del XX secolo.

La stazione di Canfranc Estacion

Il progetto di Barceló Hotel Group per la Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel recupera il DNA della stazione trasformando l'emblema storico della struttura in un edificio icona del XXI secolo. Gli interni sono stati ristrutturati per rispettare la storia del luogo ma creando anche ambienti contemporanei ed eleganti usando il legno e l'ottone, tessuti pregiati e una tavolozza di colori ispirata agli anni '20.

Gli ospiti dell'hotel possono inoltre godere di un bar in ambienti d'altri tempi, un ristorante e una spa spettacolare. Inoltre l'hotel si sta affermando anche per la sua eccellente gastronomia guidata da due chef dell'alta cucina aragonese, Eduardo Salanova e Ana Acín. Canfranc Estación, per il cui ristorante sono state recuperate due carrozze ferroviarie e arredate in stile classico del XX secolo.

La Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel è diventato un punto di riferimento per design, gastronomia ed esperienze uniche da vivere nel cuore dei Pirenei aragonesi, a Huesca. L'atrio dell'iconica stazione oggi ospita la reception dell'albergo e accoglie anche un'ampia biblioteca dove rilassarsi a leggere. La spa dell'hotel si trova al piano terra e gode di grandi finestre e tanta luce, con piscina riscaldata e area fitness.