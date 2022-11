Un monumento a forma di perla per i Mondiali 2022: dove si trova e cosa rappresenta La fontana a forma di perla, famoso monumento di Doha, si rinnova per Qatar 2022 ma il suo significato va ben oltre i Mondiali di calcio.

A cura di Clara Salzano

Pearl Monument in vista di Qatar 2022

Fervono i preparativi per i Mondiali di calcio 2022 che si svolgeranno in Qatar a partire dal 20 novembre e fino al 18 dicembre 2022. Nell'attesa della cerimonia di apertura della ventiduesima edizione della massima competizione calcistica al mondo, il paese di prepara completando nuovi progetti, valorizzando le più importanti attrazioni del paese e mettendo a lustro le città. La fontana a forma di perla, famoso monumento di Doha, si rinnova per i Mondiali del Qatar 2022.

Pearl Monument a Doha, Qatar

Il monumento a forma di perla è una delle più importanti attrazioni di Doha. L'iconica fonata segna l'ingresso al porto di Dhow. Non si tratta dunque di un'installazione creata appositamente per i Mondiali 2022 ma in occasione dell'importante gara calcistica si rifà il look e si prepara ad accogliere le squadre e i visitatori da tutto il mondo. La fontana della perla di Doha è infatti un simbolo per il Qatar e un omaggio alla storica del paese che, prima di trovare il petrolio, basava la sua economia sull'industria della perla.

La fontana a forma di perla

La perla ancora oggi è un emblema per il Qatar. Prima che il paese trovasse il petrolio nel 1939, vantando oggi il reddito pro capite più alto del mondo, la perla era una delle industrie principali della piccola nazione del Golfo. Il Qatar non non ha dimenticato le sue radici marinare e le difficoltà un temo legate alle immersioni, considerando anche che circa un'ostrica su 10.000 contiene una perla. Ecco perché oggi esiste un gigantesco monumento della perla a Doha.

Il monumento della perla

Il monumento della perla è sia un'installazione artistica che un museo. La scultura raffigura un'ostrica gigante aperta con al centro una perla. La scenografica fontana si trova su un'isola artificiale chiamata appunto The Pearl che è stata realizzata su uno dei principali siti di immersione delle perle per il paese. E ogni anno si celebra il Qatar Marine Festival che mette in mostra i metodi di perlatura e la storia del paese.