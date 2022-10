Quanto costano le candele di design nel salotto di Chiara Ferragni Dai post condivisi sui social alla serie The Ferragnez sono tanti i dettagli inediti che mergono della casa di Chiara Ferragni come le sue nuove candele di design.

A cura di Clara Salzano

Le candele di design di Chiara Ferragni

Tutto ciò che fa Chiara Ferragni è sempre un grande successo e tutto ciò che tocca diventa di tendenza, se non lo è già. Non stupisce quindi che ci sia sempre molta curiosità su ciò che indossa la nota influencer e sulle scelte che riporta in casa, da dove vive agli arredi acquistati. La serie The Ferragnez e i numerosi post condivisi sui social hanno permesso di notare una serie di dettagli dell'attico di Chiara Ferragni a Milano come oggetti di lusso e complementi di design. Vediamo quanto costano alcuni dei prodotti presenti a casa di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni nel suo salotto di casa con alle spalle una candela Fornasetti

Quali sono le candele sul tavolo di Chiara Ferragni

Ad un occhio attento, tra i vari oggetti presenti nel salotto di Chiara Ferragni e Fedez, spiccano alcune candele sul tavolo. Si tratta delle candele profumate di Fornasetti caratterizzate dal volto della cantante lirica Lina Cavalieri in bianco e nero e impacchettato da un nastro dorato. All'interno la cera naturale ha diversi profumi come alle erbe mediterranee, legni e incenso.

Candela Fornasetti

Quanto costano le candele dei Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez amano circondarsi di oggetti esclusivi e lussuosi. Dalle opere d'arte uniche ai cuscini griffati, sono tanti gli oggetti che si possono trovare nella loro casa e che in tanti vorrebbero nella propria.

Leggi anche Chiara Ferragni ricicla le scarpe del matrimonio: il dettaglio romantico nascosto nel look chic

Il salotto di Chiara Ferragni e Fedez

Tra i vari oggetti da collezione presenti nella casa di Chiara Ferragni e Fedez si possono notare le iconiche candele Fornasetti con contenitore in ceramica della serie Tema e Variazioni, dedicata da Fornasetti al viso di Lina Cavalieri. Le candele della nota azienda di design hanno un costo che parte dai 170 euro per i modelli più semplici alle edizioni speciali a 185 euro.

La nuova candela di Chiara Ferragni da più di 500 euro

In un video condiviso di recente da Chiara Ferragni si nota anche un'alta candela aggiunta alla collezione della famosa influencer. Si tratta sempre di un prodotto Fornasetti e di preciso è la candela Poco Dopo col decoro del Peccato Originale e la fragranza Fornasetti Frutto Proibito.

La nuova candela Fornasetti

Il design della nuova candela Fornasetti a casa dei Ferragnez riporta sempre la musa di Fornasetti e il serpente dorato, frutto della realizzazione artigianale che attesta anche l'unicità del prodotto. Profumo mediterraneo, con tini agrumati e di gelsomino, caratterizza la candela che ha un costo di 550 euro.