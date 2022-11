Mondiali Qatar 2022: gli hotel per i tifosi sono ville galleggianti In occasione dei Mondiali 2022 che inizieranno dal 20 novembre, il Qatar sta costruendo 16 hotel galleggianti simili a yacht di lusso sulle rive dell’Isola di Qetaifan Nord.

A cura di Clara Salzano

Nuovi alberghi galleggianti per i Mondiali 2022

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali in Qatar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Qatar è in pieno fermento per la Coppa del Mondo 2022 che si svolgerà dal 20 novembre al 18 dicembre 2022. In occasione dei Mondiali sono previsti un milione di visitatori e sulle rive dell'Isola di Qetaifan Nord sono in costruzione 16 hotel galleggianti che forniranno alloggi lussuosi e sostenibili ai visitatori e ai tifosi. Questi hotel marini dal design unico, simili a enormi yacht di lusso, renderanno l'Isola di Qetaifan Nord una delle principali attrazioni turistiche del Qatar.

Gli alberghi galleggianti del Qatar

Gli alberghi galleggianti sull'Isola di Qetaifan

I 16 hotel galleggianti, progettati dallo studio di architettura finlandese Sigge Architect e costruiti dalla società di costruzioni immobiliari Admares, sorgeranno sulle rive dell'Isola di Qetaifan Nord, vicino allo stadio internazionale di Lusail, che ospiterà le partite di apertura e le finali della Coppa del Mondo FIFA 2022.

L’isola di Qetaifan Nord

L'Isola di Qetaifan Nord, dove sorgeranno i 16 hotel galleggianti, è posta al largo di Lusail City. Lusail è una città che non esisteva fino al 2014, quando il Qatar è stato selezionato per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2022, e la sua costruzione dal nulla è costata 45 miliardi di dollari. L'Isola di Qetaifan Nord si estende per circa 1,3 milioni di metri quadrati e offrirà ai visitatori dei Mondiali 830.000 metri quadrati di attrazioni, con sette spiagge che ne faranno la principale destinazione sul lungomare della città di Lusail.

Le nuove costruzioni sull’Isola

Come sono fatti gli hotel galleggianti in Qatar

Le strutture saranno lunghe 72 metri e larghe 16 metri, ciascuna avrà a disposizione 101 camere, un ristorante e un lounge bar. Tutti i 16 gli hotel si sviluppano su quattro piani e saranno identici, offrendo un totale di 1616 camere d'albergo galleggianti. Simili a yacht di lusso, questi hotel forniranno alloggio ai numerosi visitatori e tifosi previsti per i Mondiali di calcio del Qatar 2022. Tuttavia attualmente non sono ancora state diffuse immagini realistiche dei progetti.

Perché alberghi galleggianti per i Mondiali 2022

I 16 hotel rappresentano soluzioni sostenibili all'imminente necessità di alloggi del Qatar e saranno costruiti con il minimo impatto ecologico rispettando i più rigorosi standard energetici. L'energia solare renderà le strutture galleggianti autosufficienti. “Questa è la prima volta in assoluto – afferma Mikael Hedberg, CEO di ADMARES – che immobili galleggianti puri sono stati utilizzati come soluzione temporanea per le esigenze di alloggio su questa scala. Questi hotel non richiedono grandi porti e acque profonde poiché il loro pescaggio è significativamente inferiore rispetto alle grandi navi da crociera. Dopo la Coppa del Mondo, gli hotel possono essere collocati in qualsiasi località costiera dove l'acqua è profonda almeno 4 metri" per continuare la loro vita per altri 50 anni nel pieno rispetto del Pianeta.