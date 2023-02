Milano Fashion Week 2023, Giorgio Armani omaggia Guy Bourdin: la nuova mostra all’Armani/Silos Apre al pubblico dal 24 febbraio 2023 la nuova mostra Guy Bourdin: Storyteller che raccoglie gli scatti più iconici e immagini meno note del fotografo francese negli spazi di Armani/Silos.

A cura di Clara Salzano

Vogue Paris May 1970 –The Guy Bourdin Estate

Gli spazi di Armani/Silos si confermano un centro di cultura fotografica contemporanea con la nuova mostra Guy Bourdin: Storyteller, promossa da Giorgio Armani in occasione della settimana della moda di Milano 2023 per omaggiare l’opera del famoso fotografo francese. Nelle sue fotografie sono racchiusi interi romanzi: proprio come fa un regista o un artista, l'arte di Guy Bourdin è una narrazione.

Giorgio Armani – Courtesy of Giorgio Armani

Apre al pubblico dal 24 febbraio 2023 la nuova mostra Guy Bourdin: Storyteller all'Armani/Silos che raccoglie una serie scatti iconici e immagini meno note del fotografo francese, grazie alla collaborazione tra Giorgio Armani e The Guy Bourdin Estate. "A prima vista, Guy Bourdin non è un autore a me vicino – ha dichiarato lo stilista italiano – il suo era un linguaggio netto, grafico, forte. Nella sua opera quel che si percepisce subito, in superficie, è la provocazione, ma quello che mi colpisce, e che ho voluto mettere in risalto, sono piuttosto la sua libertà creativa, la sua capacità narrativa e il suo grande amore per il cinema".

Charles Jourdan, 1972 И 2023, The Guy Bourdin Estate

La mostra in omaggio di Guy Bourdin esplora il suo uso dei colori saturi. Gli ambienti di Armani Silos sono dedicati interamente a rossi, verdi e rosa. Inoltre l'esposizione indaga anche l'abilità del fotografo francese nell'utilizzo delle composizione delle forme decostruite. Una sezione degli Armani/Silos è stata destinata a ventuno fotografie in bianco e nero, che rivelano la grande capacità espressiva di Bourdin, mentre un'altra dedica un focus particolare al suo amore per il cinema e soprattutto per Alfred Hitchcock.