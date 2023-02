Le navi da crociera più ecologiche al mondo Com’è fatta una nave da crociera ecologica? Vediamo le compagnie del mondo che stanno provando a superare le sfide ambientali per rendere i viaggi in mare più sostenibili.

L'immagine delle enormi crociere che transitano a largo di Piazza San Marco a Venezia o del naufragio della nave davanti all'Isola del Giglio tutto fanno venir in mente fuorché un'ideale di sostenibilità ed eco-compatibilità. In effetti si fa fatica ad associare un settore che emette carbonio, produce grandi quantità di rifiuti e turismo di massa nei porti al concetto di sostenibilità. Eppure esistono compagnie di navi da crociera nel mondo che stanno provando a cogliere le esigenze globali, superare le sfide ambientali per rendere i viaggi in mare più sostenibili.

Una nave da crociera ecologica e sostenibile non si limita solo a vietare la plastica a bordo o a far riutilizzare la biancheria ma introduce infrastrutture portuali più verdi, usa carburanti alternativi, sperimenta tecnologie sostenibili avanzate. In Norvegia, da oltre 130 anni, esiste la compagnia Hurtigruten, leader dell'energia verde, che già da più di dieci anni ha eliminato l'olio combustibile pesante (HFO) e utilizza combustibili alternativi e più ecologici come il gasolio marino e i biocarburanti. Hurtigruten ha presentato nel 2019 la prima nave da crociera elettrica a batteria ibrida al mondo ed entro il 2030 lancerà la prima nave da crociera a emissioni zero al mondo.

La Le Commandant Charcot è la nave da spedizione ibrida a emissioni ridotte della compagnia francese Ponant che per il 2025 prevede di introdurre una nave da crociera a impatto zero. Tutte le navi Ponant hanno abolito già da tempo la plastica monouso a bordo, la compagnia offre collegamenti elettrici da terra a nave in porto e compensa anche il 100% delle proprie emissioni. Ponant è infatti la prima tra le compagnie di crociera a ottenere la certificazione Green Marine.

Talvolta la sostenibilità non riguarda solo le infrastrutture adottate o le pratiche ecologiche intraprese. La compagnia di navigazione monegasca Star Clippers riutilizza vecchi velieri restaurati che operano esclusivamente con l'energia eolica. La sua flotta comprende tre velieri alti, di piccole dimensioni che portano a bordo un massimo di 227 passeggeri e in Costa Rica è stata certificata come "Pura Vida Pledge" per l'eco-compatibilità. E poi ancora in Norvegia troviamo la compagnia Havila Voyages che ha le più grandi batterie di navi passeggeri in mare che consentono la navigazione silenziosa e sostenibile fino a quattro ore nei fiordi norvegesi, Patrimonio dell'Unesco.