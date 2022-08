L’aereo supersonico che ti porta in 4 ore ovunque nel mondo Il jet-lag potrebbe essere un lontano ricordo con il nuovo Son of Concorde, il jet supersonico che riduce quasi della metà tutti i tempi dei voli a lungo raggio.

A cura di Clara Salzano

Il nuovo jet supersonico

Il Concorde è stato l'ultimo aereo di linea supersonico che ha viaggiato dal 1976 al 2003. Oggi sul mercato arriva un nuovo jet supersonico che promette portarti in quattro ore quasi ovunque nel mondo e dici addio al jet-lag. Si chiama appunto Son of Concorde (figlio del Concorde) e riduce della metà tutti i tempi dei voli a lungo raggio.

Il jet Son of Concorde

Immagina di viaggiare da Miami a Londra in meno di cinque ore o da Los Angeles a Honolulu in tre ore. È ciò che si potrà fare a bordo di Son of Concorde, l'ultimo jet supersonico della compagnia Boom Supersonic che ha venduto ad American Airlines una flotta di venti aeromobili che rivoluzioneranno i voli a lungo raggio. La compagnia aerea americana ha inoltre opzionati altri 40 modelli supersonici per permettere ai propri passeggeri di dimezzare i tempi di percorrenza in volo per cui se ora si viaggia da New York a Londra in sei ore, la stessa tratta sarà percorsa in tre ore così come San Francisco e Tokyo che oggi si fa in dodici ore sarà una tratta possibile in sei ore.

Ouverture, detto anche son of concorde, di Boom Supersonic

Boom Supersonic ha lanciato il modello Ouverture, soprannominato Son of Concorde, per raggiungere velocità di 1.300 mph che è il doppio dei jet commerciali più veloci. Il nuovo jet supersonico potrà trasportare dai 65 agli 80 passeggeri e i posti a sedere sono progettati come le attuali business class, quindi senza file centrali. Inoltre Blake Scholl, CEO di Boom Supersonic, ha anche affermato che i nuovi aerei consentiranno di non essere più soggetti a jet lag proprio perché i tempi in volo verranno dimezzati e si potrà viaggiare ovunque in quattro ore.