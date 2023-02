Una delle stazioni di servizio più belle d’Europa: ecco dove si trova Con il suo sbalzo ellittico lungo la strada che costeggia il mare e la sua forma distintiva, la Petrol station di Arne Jacobsen è diventata una delle opere più iconiche dell’architetto e designer di fama mondiale.

A cura di Clara Salzano

La stazione di servizio di Arne Jacobsen

Lungo la strada che da Copenaghen conduce alla spiaggia di Bellevue, costeggiando il Mar Baltico, e al Louisiana Museum of Modern Art, l'attenzione viene catturata da un imponente sbalzo ellittico bianco di una stazione di rifornimento. Si tratta della Petrol Statation del porto di Skovshoved, che, grazie alla sua forma distintiva, è diventata una delle opere più iconiche dell'architetto e designer danese Arne Jacobsen, tra i più importanti e stimati al mondo.

Petrol Station di Arne Jacobsen

La stazione di servizio di Arne Jacobsen è il primo elemento che gli automobilisti incontrano della sua ‘città bianca' costruita nell'area intorno alla spiaggia di Bellevue, a nord di Copenaghen. Dal 1934, gli abitanti della capitale danese possono infatti raggiungere la spiaggia di Klampenborg con il treno o percorrendo la strada che costeggia il mare dove, dal 1937, gli automobilisti possono fermarsi a fare rifornimento proprio presso l'iconica architettura bianca svettante di Arne Jacobsen.

Petrol Station di Arne Jacobsen

Soprannominata ‘Toadstool', per la sua forma elegante, la petrol station di di Skovshoved è una delle principali opere del funzionalismo modernista di Arne Jacobsen. L'architettura della stazione denuncia infatti facilmente quelle che sono le funzioni al suo interno: l'edificio con tetto piano in origine ospitava un autolavaggio, con uffici e magazzini, oggi è una gelateria; lo sbalzo a fungo è la pensilina sotto cui gli automobilisti fanno rifornimento, riparati anche in caso di pioggia.

Leggi anche Da Armani a Valentino, le barche più belle degli stilisti italiani

La stazione vista lateralmente

Ogni dettaglio dell'iconica stazione è stata disegnata dal designer danese per diventare un landmark lungo la strada, dall'orologio rosso sul lato sinistro dell'edificio all'illuminazione uplight che riflette la luce sulla superficie lucida inferiore. Di notte la stazione sembra una gigantesca lampada sul ciglio della strada.

Petrol station di notte

Il progetto della Petrol station, assieme ai Bellevue Beach Baths, al complesso residenziale Bellavista e al Bellevue Theatre, è l'emblema della grande visione modernista realizzata da Arne Jacobsen durante gli anni '30 alla periferia settentrionale di Copenaghen, in Danimarca. L'architettura funzionalista di Arne Jacobsen nell'area intorno alla spiaggia di Bellevue è caratterizzata da volumi puri bianchi, layout funzionale e forme decise che richiamano le tendenze della scuola tedesca Bauhaus e di Le Corbusier.

Bellevue Beach Baths

Inoltre gli stabilimenti balneari, il teatro, il complesso residenziale e la stazione di servizio di Jacobsen hanno fatto parte di una più ampia riprogettazione di Strandvejen promossa in quegli anni a nord di Copenaghen e che riflette l'ambizione dell'architetto danese di avvicinare le persone alla natura.