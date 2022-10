Il treno passeggeri più lungo al mondo: quanto misura e quante persone può trasportare È stato battuto il record mondiale per il treno passeggeri più lungo che equivale a 25 treni messi insieme che misurano in totale quasi 2 chilometri.

A cura di Clara Salzano

Il treno passeggeri più lungo del mondo

Il treno passeggeri più lungo del mondo misura circa 2 chilometri, è record mondiale ed è già elencato come patrimonio mondiale dell'Unesco. 25 treni a più unità hanno trasportato 150 passeggeri in occasione del 175° anniversario del famoso sistema ferroviario svizzero. Si tratta della Ferrovia retica (RhB), conosciuta come la "Crociera alpina".

Il treno da record – Foto Rhb

Il treno da record ha percorso la spirale da Preda ad Alvaneu in meno di 45 minuti. Si tratta dello spettacolare percorso a spirale dell'Albula/Bernina, anch'esso considerato patrimonio mondiale dell'Unesco, che percorre quasi 25 chilometri da Preda ad Alvaneu. Considerata un capolavoro di architettura ferroviaria, questa linea si integra perfettamente nella natura circostante ed è caratterizzata s'inerpica attraverso gallerie elicoidali e viadotti.

Uno dei tratti della Ferrovia retica

La Ferrovia retica comprende 196 miglia di binari e 1.000 miglia quadrate di terra. Il primo servizio ferroviario della linea svizzera è partito il 9 agosto 1847 e collegava Zurigo con Baden in 33 minuti. A bordo del treno passeggeri più lungo del mondo si attraversano le Alpi nel cantone dei Grigioni, nella Svizzera orientale. Esiste solo un treno merci che supera la lunghezza delle Ferrovia retica e misura circa 3 chilometri.

La tratta ferroviaria svizzera

La misura da record è di preciso 1.906 metri sul treno passeggeri più lungo al mondo. La Ferrovia retica ha portato i vagoni a scartamento ridotto sulla tratta che va dal tunnel dell'Albula, a Preda, fino al viadotto Landwasser, appena fuori Filisur e famoso in tutto il mondo.

Il treno è stato composto appositamente, con 25 elettrotreni Capricorn a quattro casse del produttore svizzero Stadler, per attirare l'attenzione su questo tratto ferroviario non troppo conosciuto e colpito fortemente dalla pandemia. L'iniziativa è stata riconosciuta sul posto dal Guinness World Records.