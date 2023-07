Ikea chiude e diventa un club culturale: la trasformazione del vecchio store a Londra Lo store di Ikea di Tottenham è stato chiuso circa un anno fa ma ora è stato ideato un progetto per dargli nuova vita. In cosa verrà trasformato? Nel club culturale più cool di Londra.

A cura di Valeria Paglionico

Avreste mai pensato di vedere un negozio Ikea trasformarsi in un club culturale? È proprio quanto sta avvenendo a Tottenham, uno dei quartieri più noti dell'area di North London. Qui sorge un vecchio store del noto colosso dell'arredamento svedese ma, essendo ormai in disuso, si sta mettendo in atto un progetto innovativo e futuristico per dargli una nuova vita. Niente più famiglie alla ricerca di mobili economici, bambini annoiati e litigi di fronte mensole e armadi dal nome impronunciabile: ora quell'enorme spazio un tempo adibito a "tempio dell'arredamento low-cost" sta per diventare un enorme luogo dedicato alla cultura.

Cosa diventerà lo store in disuso di Ikea

Nel quartiere londinese di Tottenham c'è uno store Ikea ormai in disuso che sta per diventare il locale più cool di Londra. Si chiamerà Drumsheds e sarà un vero e proprio polo culturale con un programma creato ad hoc per dare spazio a eventi di musica, arte, cultura, moda e comunità. A dirigere i lavori è la società Broadwick che, dopo aver trasformato l'ex tipografia di Harmsworth Quays nella discoteca Printworks London, ora intende valorizzare al massimo uno degli spazi al coperto più grandi della città. Con la sua superficie da oltre 56.000 metri quadrati il vecchio store Ikea sarà capace di ospitare ben 15.000 posti, molti di più rispetto ad Alexandra Palace (10.250 posti) e la Wembley Arena (12.500 posti).

Perché Ikea a Tottenham ha chiuso

L'obiettivo è conservare il mood e l'atmosfera industrial del luogo, mantenendo invariate alcune aree dedicate ai montacarichi e ai macchinari che un tempo trasportavano mobili. Il direttore dell'azienda, Simeon Aldred, ha spiegato: “Vogliamo che Drumsheds sia un nuovo centro culturale che fornisca la base per la connessione umana. Una connessione che le persone bramano ora più che mai". Insomma, il vecchio store Ikea sembra essere destinato a diventare uno dei club più cool di Londra. Per quale motivo ha chiuso lo scorso anno? La nota azienda di arredamento low-cost ha spiegato che la decisione è legata ai cambiamenti nei comportamenti di acquisto della clientela: la vendita online è sempre più popolare rispetto alle visite "in presenza", anche quando si parla di mobili. È arrivata la fine dell'epoca dei grandi negozi fuori città dedicati all'arredamento economico?