Garcia House, la futuristica villa di Arma Letale 2 sospesa sulle colline di Los Angeles È stata messa in vendita l’iconica villa del film Arma letale 2, gioiello dell’architettura modernista del 1962, costruita sulle colline di Los Angeles.

A cura di Clara Salzano

La Garcia House a Los Angeles – Foto @aaronkirman

Non passa inosservata la casa a forma di mandorla sulle colline di Hollywood. Si chiama Garcia House ed è un'icona dell'architettura, resa famosa come location del film Arma Letale 2, che sorge lungo Mulholland Drive, una delle strade più iconiche di Los Angeles. Progettata nel 1962 dall'architetto John Lautner per Russell Garcia, musicista jazz, direttore d'orchestra e compositore di Hollywood, e sua moglie Gina, la villa futurista è stata messa in vendita per 16 milioni di dollari.

Il tetto parabolico della Garcia House

La Garcia House sorge su una struttura a palafitta sospesa a 18 metri di altezza sulle colline di Los Angeles. La villa è considerata una delle più importanti costruzioni del movimento moderno della metà del secolo in America ed è stata usata come location in varie produzione come il film Arma letale del 1989 2 e in varie pubblicità.

La villa su palafitte

Caratterizzata da supporti a forma di V, il tetto parabolico e le vetrate colorate, a Garcia House è un pezzo di storia dell'architettura. Gli attuali proprietari della villa sono il produttore Bill Damaschke e il business manager John McIlwee che hanno lavorato molto per restaurare e far rivivere la casa secondo il suo progetto originario. Oggi mettono in vendita la villa che comprende una piscina mozzafiato e un salone panoramico unico al mondo.

Il salone della villa

La Garcia House sorge su una delle strade più scenografiche e famose di Hollywood, Mulholland Drive, e si sviluppa su una superficie di 2.500 piedi quadrati con due piani interni, tre camere da letto e diversi bagni. La villa è immersa nel verde in cima a un terreno collinare ripido e boscoso che si estende per un acro. È soprannominata anche The Rainbow House per il suo tetto parabolico e la grande vetrata colorata che crea degli effetti particolari. La villa è in vendita presso Weston Littlefield, Aaron Kirman e Dalton Gomez di AKG, Immobiliare internazionale di Christie.