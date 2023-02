Due cuori e una capanna, sull’acqua: dove si trova l’hotel più romantico per San Valentino Dormire in un piccolo cottage galleggiante, con tutti i comfort di una suite di lusso e un design unico al mondo, è l’esperienza da donare o regalarsi almeno una volta nella vita.

A cura di Clara Salzano

L’hotel più romantico per San Valentino

Vivere in una casa galleggiante è uno stile di vita che incuriosisce sempre tanti. In molti sognano di abbandonare tutto e trasferirsi su una barca in mezzo al mare dove trascorrere la vita coccolati dalle onde. Barbara e Toke, proprietari e ideatori del Kaj Hotel, lo hanno fatto e, contattati spesso da persone curiose di sapere come fosse la vita sull'acqua o in cerca di un houseboat dove soggiornare, hanno scelto di far vivere a tutti la loro stessa esperienza. Il Kaj Hotel è infatti molto più di una camera d'albergo con tutti i comfort dell'hotel di lusso, è un vero e proprio stile di vita.

Il Kaj Hotel

Misura appena 16 metri quadrati ma non manca davvero di nulla per un soggiorno magico a Copenaghen. Il Kaj Hotel è una piccola casa galleggiante con un letto king-size, un bagno ensuite, una cucina, un'area relax interna, una zona soppalco panoramica e sufficiente spazio esterno per una colazione panoramica o un tuffo nelle acque pulite della città. A disposizione degli ospiti c'è persino un più gommone e due kayak sottostanti. Si tratta sicuramente di uno dei luoghi più romantici dove soggiornare per San Valentino ma perfetto anche da donare o regalarsi almeno una volta nella vita.

L’ingresso del Kaj Hotel

Il Kaj Hotel è una deliziosa capanna sull'acqua costruita con materiali riciclati da Barbara e Toke, che vivono in una casa galleggiante accanto all'albergo: "L'esperienza houseboat può variare a seconda del vento e delle condizioni meteorologiche – spiegano i due fondatori del Kaj Hotel quando gli si chiede di condividere le loro esperienze di vita e di lavoro sui corsi d'acqua di Copenaghen – oltre che dell'ora del giorno in cui ci si trova. La risposta quindi è: ogni momento ha il suo fascino e devi provarlo tu stesso". La coppia ama dare una seconda vita alle cose e hanno costruito il Kaj Hotel secondo gli stessi principi usati per realizzare la loro casa galleggiante ma in miniatura.

Il bagno

Il Kaj Hotel è una piccola casa galleggiante con tutto il necessario per un soggiorno romantico in uno dei luoghi più suggestivi di Copenaghen. Di notte le ampie vetrate della camera permettono quasi di toccare la luna e di giorno la luce lentamente invade ogni angolo della struttura e invita ad un tuffo in acqua, anche d'inverno. Attorno la vita scorre veloce, tra studenti o lavoratori in bicicletta e i comignoli fumanti di Copenhill, ma all'interno il tempo sembra essersi fermato per permettere di godere a pieno di un'esperienza unica al mondo.