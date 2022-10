Dove si trova il murale green e multimediale che purifica l’aria Impollinèmesi sono i primi eco murales multimediali in Italia firmati da tre street artist che vogliono sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente.

A cura di Clara Salzano

Impollinemesi, l’eco murales a Carrara

Un murale scultoreo ma anche sonoro, è questa l'unicità di Impollinèmesi, il primo eco murale multimediale d'Italia firmati realizzato a Carrara. Nato dalla collaborazione della no profit Yourban2030 con l'Accademia di Belle Arti di Carrara, l'opera è stata ideata per la Scalinata Monterosso di Carrara dallo street Artist Zed1, il soundesigner Alessio Mosti e la scultrice Silvia Scaringella. L'obiettivo è sensibilizzare i passanti e tutti sul tema dell'ambiente.

L’Eco–murale sulla Scalinata Monterosso di Carrara

Impollinèmesi è il primo eco murale multimediale d'Italia, significa che è realizzato unendo la componente visiva, sonora e tattile per purificare l'aria e sensibilizzare il grande pubblico sull'obiettivo 15 della Agenda 2030 e il "legame che unisce tutte le componenti biotiche e abiotiche di un territorio". L'opera utilizza pitture Airlite che è in grado di purificare ogni giorno l'aria dall'inquinamento prodotto da 31,5 auto Euro 6. La particolare pittura sostenibile assorbe infatti 6,8 kg di CO2 in un solo mese di applicazione.

Un dettaglio dell’eco murale di Carrara

Il nuovo eco-murale di Carrara è il frutto di un laboratorio di street art creativa dell'Aps con la guida scientifica dell'apicoltore Martina Bigi. Il tema dell'opera è infatti chiaro e si tratta di raccontare l'amore attraverso gli occhi delle piante, come racconta lo street artist Zed1. In Impollinèmesi Cupido rappresenta l'umanità nelle cui mani c'è il destino delle api e può ancora salvare, con le sue frecce, l'ecosistema facendo innamorare i fiori essenziali all'impollinazione. L'opera permanente non solo è un monito per le future generazioni e il loro ruolo sulla Terra ma ripulisce l'aria dall'inquinamento cittadino.