Paolo Stella cambia stile alla sua casa: i nuovi arredi con divani colorati e carta da parati a righe Paolo Stella ha ancora una volta rinnovato la sua casa milanese, lo ha fatto in collaborazione con Missoni: ecco le foto che mostrano il risultato finale.

A cura di Valeria Paglionico

Paolo Stella e Alberto Caliri

Paolo Stella è uno degli influencer più apprezzati del nostro paese, diventato noto grazie al format @suonareStella, un originale progetto con cui ha aperto le porte della sua abitazione milanese. Non si tratta del classico appartamento che rispecchia gusti ed esigenze personali ma di uno spazio in continua evoluzione che viene rinnovato e ristrutturato con una certa regolarità. Così facendo, l'influencer è riuscito a trasformare la la passione per l'architettura in un vero e proprio lavoro, rendendo il mondo dell'interior design "alla portata di tutti". Di recente ha ancora una volta stravolto la sua abitazione e lo ha fatto in collaborazione con Missoni: ecco il risultato finale.

Missoni Living

La collaborazione tra Paolo Stella e Missoni Home

Dal 2018 a oggi Paolo Stella non ha mai cambiato casa ma l'ha regolarmente rinnovata, presentando e vendendo prodotti d'arredamento d'eccellenza sul suo profilo social. Secondo lui il design "non va mostrato ma va vissuto" ed è per questo che ristruttura gli ambienti domestici con estrema frequenza, dando spazio agli stili e ai prodotti più svariati.

Missoni Living

Ora a intervenire sugli interni del suo hub creativo milanese è stata la Maison Missoni che, sotto l'attento sguardo di Alberto Caliri, direttore creativo della collezione Home, ha trasformato il salotto living in uno spazio che celebra la convivialità.

A spiccare fin dal primo sguardo è il maxi divano in velluto blu elettrico arricchito da cuscini decorati con le iconiche stampe colorate simbolo della griffe.

La seconda zona relax

Le sedie di design personalizzate

Il salotto di Paolo Stella è dotato anche di una seconda zona relax, questa volta rinnovata con delle coperture a righe a zig-zag in black&white, mentre invece le sedie posizionate intorno al tavolo di marmo, le iconiche Kartell Chairs in pvc, sono state arricchite da un'esplosione di colori, dal fucsia all'arancione, fino ad arrivare al celeste.

Missoni x Kartell Chairs

Sullo sfondo ad aggiungere un ulteriore tocco di originalità non potevano mancare le carte da parati dalle fantasie geometriche. A rendere ancora più esclusive le sedute, i tavolini e i tessili Missoni è stato un set da caffè customizzato da Compagnia Italiana del Cristallo, una collezione nera e oro decorata con motivo Nastri, perfetta per concedersi un pizzico di relax prima dell'inizio della giornata. Il tableware set Missoni x SuonareStella sarà disponibile su missoni.com ed in boutique selezionate.

Il set da caffè di Compagnia Italiana del Cristallo