Il trucco per far entrare più abiti in un armadio piccolo: il progetto che spopola sui social Avete un armadio poco profondo e siete alla ricerca di un trucco per sfruttarne al massimo gli spazi? Sui social è arrivato il progetto che fa per voi: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I prezzi in crescita degli immobili in vendita e in fitto stanno rendendo gli spazi domestici sempre più ristretti, tanto che non viene più considerato così tanto insolito ritrovarsi a vivere in una casa piccola. Per fortuna, però, esistono diversi espedienti per risparmiare spazio e far sembrare gli ambienti più ampi, dai colori scelti per le pareti al posizionamento degli specchi. Cosa dire dell'armadio? Anche in questo caso negli appartamenti piccoli si consiglia di usare i modelli salva-spazio non eccessivamente profondi ma la cosa che in pochi sanno è che esiste un progetto destinato a rivoluzionare la loro capienza. A proporlo è stata una ragazza svedese diventata ormai una star dei social: ecco cosa ha creato.

Le grucce "divise a metà" diventate virali

Si chiama Simone Giertz ed è una content creator svedese che ha presentato la sua idea geniale su YouTube. Di cosa si tratta? Di una gruccia molto diversa da quelle tradizionali: ingombra così poco da riuscire a entrare alla perfezione negli armadi poco profondi. Il suo segreto? Semplicemente può essere divisa a metà. Al momento, però, il progetto è solo un prototipo (anche se sembra essere destinato a diventare presto realtà). Simone ha infatti avviato una campagna di raccolta su Kickstarter.com per autofinanziarsi e in soli due giorni è riuscita a raggiungere i 200.000 dollari, andando così ben oltre il suo obiettivo iniziale.

Come funzionano le Coat Hingers

Le sue grucce appendiabiti "a metà" si chiamano Coat Hingers e la loro particolarità sta nel fatto che, grazie a delle semplici cerniere poste al centro della struttura, possono essere piegate in due parti, così da sfruttare al massimo gli spazi interni del guardaroba. Se inizialmente misurano 45 cm, con questo particolare espediente passano a 24 cm di lunghezza. Prima di raggiungere il prototipo definitivo Simone e il suo team hanno fatto 124 prove, solo a quel punto hanno capito che l'appendiabiti doveva essere in acciaio inossidabile con una cerniera in acetato stampata a iniezione. Gli unici capi che non possono essere usati con queste grucce? Quelli che piegati si rovinano/distruggono come i corsetti o gli abiti strutturati.

Leggi anche Damiano dei Maneskin senza trucco e abiti di scena: si gode il relax in pigiama