Dove vivono i Me contro Te, la casa di Luì e Sofì con le mini sculture di Jeff Koons e spade laser I Me contro Te, aka Luigi Calcagna e Sofia Scalia, vivono insieme a Milano da diversi anni. La casa della coppia di youtuber siciliani è un trionfo di colori, arredi vivaci, gadget unici e giocosi. Dalla spada laser alla mini scultura del cane di Jeff Koons, scopriamo alcuni dettagli curiosi sulla casa di Me contro Te.

Luigi Calcagna e Sofia Scalia, aka Me contro Te, è una delle coppie di youtuber più famose in Italia, soprattutto tra i più giovani. Stanno insieme dal 2013 ma, al di là della relazione romantica, condividono anche progetti e successi professionali. Dopo l'inaspettato successo degli ultimi anni hanno deciso di trasferirsi a Milano: ecco tutti i dettagli della loro abitazione meneghina.

I Me contro Te

Gadget giocosi e opere d'arte nel salotto di Me contro Te

La casa di Me contro Te è un trionfo di colori, arredi vivaci, gadget unici e giocosi. L'allegra abitazione è stata già svelata ai fan della coppia con vari video e post condivisi sui profili social dei due youtuber. Eppure possono essere tanti i dettagli che probabilmente in pochi avranno notato. C'è un enorme salone nell'abitazione di Luigi Calcagna e Sofia Scalia, proprio dove i due inflencer esponevano non uno ma ben cinque alberi di Natale, tutti di colori e addobbi differenti. Sono tantissimi i gadget di Luì e Sofì che tengono in bella mostra sulle mensole e gli scaffali del salotto, tutti coloratissimi e giocosi. Tra questi spicca la miniatura della statua a forma di cane di palloncino dell'artista Jeff Koons: i Me contro Te ne posseggono una piccola versione fucsia lucida di vetro (circa 450 euro).

Luì mostra la mini Dog Baloon di Jeff Koons in casa

Accessori firmati e grandi elettrodomestici nella cucina di Luì e Sofì

Tostapane Smeg (159 euro) e frigorifero americano con distributore dell'acqua sono solo alcuni degli elementi irrinunciabili nella cucina di Luì e Sofì, che denota un arredamento molto pratico e funzionale. La cucina bianca della coppia è piena però di piccoli oggetti e prodotti di tendenza che la coppia mostra spesso nei suoi video di Youtube e post sui social.

La cucina

C'è stato un momento solo in cui la loro cucina si è riempita di colore: è stato quando Luigi Calcagna ha deciso di rivestire tutta la stanza con la carta da regalo per Natale e l'effetto è stato sorprendente, peccato sia durato solo il tempo delle Feste.

La cucina di Me contro Te

Nella camera da letto di Me contro Te c'è spazio solo per Sofì

La camera da letto di Luigi Calcagna e Sofia Scalia è una stanza molto luminosa e colorata con farfalle alle pareti e scendiletto di morbidissimo pelo. La stanza è occupata soprattutto da un grande letto matrimoniale ma c'è spazio per una spaziosa cabina armadio che, a sorpresa, è dedicata esclusivamente a Sofì e alla sua collezione di scarpe glitterate, luccicose e a tema.

La cabina armadio di Sofì

Non mancano nella cabina armadio di Sofì anche molti giubbotti colorati e borse firmate YSL. Per intrufolarsi nell'armadio di Luì e curiosare tra le sue varie cose bisogna andare nella stanza studio della casa, dove Me contro Te gira molti suoi video. Mobiletti colorati, pareti gialle ed un'enorme spada luminosa affiancano il grande armadio e rendono la stanza un vero paese dei balocchi.