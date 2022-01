Dove vive Irama: la casa con le pareti ricoperte di riviste musicali Irama partecipa al Festival di Sanremo 2022 per la sua terza volta nella categoria Campioni. Nell’attesa di ascoltare la sua esibizione scopriamo dove abita e com’è fatta la sua casa.

Irama parteciperà al Festival di Sanremo 2022

Irama torna a cantare sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022. Il cantante, diventato famoso dopo aver vinto il talent show Amici di Maria De Filippi nel 2018 e Amici speciali nel 2020, è al suo terzo Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Nato a Carrara nel 1995 ma milanese di adozione, Irama ha anche cantato il suo legame con il capoluogo meneghino. Nell'attesa di ascoltare la sua esibizione, scopriamo dove abita e com'è fatta la sua casa.

Irama nella sua casa milanese

Dove vive Irama, il rapper che canta Milano

Non sono moltissime le informazioni che trapelano sulla vita privata di Irama ma se c'è un'informazione certa su di lui, che ci ha fornito il cantante stesso, è che vive a Milano su cui ha scritto una romantica canzone.

L’appartamento meneghino di Irama dove è stato girato il videoclip del singolo "Milano"

Irama ha inciso un singolo dedicato alla sua città di adozione e la sua casa è stata il set del video musicale che accompagna la canzone: “Milano è così bella che non ti perdona”, canta Irama che ha anche confessato "Milano come la città che amo e che vivo".

Irama in una casa con vista su Milano

Milano è la città di ispirazione di Irama il cui legame con il capoluogo meneghino è indiscusso. Sono numerose infatti le foto che lo ritraggono in luoghi della città, spesso anche con la sua fidanzata Victoria Stella Doritou o nel suo appartamento con vista panoramica.

Irama nel salotto della sua casa

Com'è fatta la casa di Irama

Foto e video condivise sui social e sui canali musicali hanno permesso di scorgere una serie di dettagli interessanti della casa di Irama. Il rapper italiano vive infatti in un vecchio appartamento con pavimenti in parquet e graniglia di marmo decorata, divani di pelle e mobili moderni.

Irama nella camera da letto del suo appartamento milanese

La caratteristica più originale della casa di Irama è che non ci sono i soliti quadri alle pareti bensì una serie di copertine di riviste musicali importanti che decorano l'ambiente.

Irama con le sue riviste musicali alle pareti

Di recente il noto cantante si è mostrato spesso all'interno di un'altra casa, più grande e moderna, dove Irama sfreccia anche in monopattino, che pare sia l'abitazione milanese della fidanzata Victoria Stella Doritou: chissà che non ci sia qualche cambiamento in vista.