Un gelato o una barretta possono sostituire un pasto? Il parere della nutrizionista In estate, complice il caldo e la voglia di sentirsi più in forma, siamo più propensi a saltare i pasti e a sostituirli con alternative più fresche o pratiche, come gelati, centrifughe o barrette. Ma è davvero una buona abitudine? Ne abbiamo parlato con la nutrizionista Bracale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Intervista a Dott.ssa Renata Bracale Nutrizionista e docente presso l'Università del Molise

A cura di Francesca Parlato

È arrivato quel momento dell'anno in cui ci va di mangiare solo cose fresche come insalate, gelati, centrifughe. E complice anche la voglia di sentirsi meno gonfi e più tonici in vista dell'estate, ci sentiamo più propensi a saltare i pasti con una certa nonchalance per sostituirli con qualche cosa di più colorato e leggero. Ma si tratta di un comportamento sano da un punto di vista nutrizionale?

Certo mangiare un gelato al pomeriggio e rinunciare alla cena non provocherà una levata di scudi da parte dei nutrizionisti …ma c'è sempre un ma. "Ovvero che non diventi un'abitudine. – avverte la professoressa Renata Bracale, nutrizionista e docente dell'Università del Molise – Saltare i pasti è tutto fuorché salutare. Si rischia di arrivare troppo affamati al pasto successivo e mangiare più del necessario. E attenzione non tanto a sostituire la cena con un gelato, ma a sostituire il pranzo, magari perché siamo in ufficio e non abbiamo tempo o voglia di prepararci qualcosa, con degli estratti di frutta o peggio ancora con delle barrette iper proteiche che abbondano sui banchi del supermercato".

Le barrette proteiche come alternative al pranzo

Negli ultimi tempi molti supermercati hanno creato delle zone dedicate. L'impatto visivo rende immediatamente riconoscibile il prodotto. Fondo nero, scritta bianca a caratteri cubitali, il messaggio arriva subito all'occhio del consumatore. "High Protein", "Pro up". Alimenti ricchi di proteine. Il consumatore ideale di questo tipo di alimento non è più il culturista o il fanatico della palestra. Anche il giovane studente che non ha voglia di cucinare, la stagista che non ha il tempo di prepararsi il pranzo, il lavoratore che mangia mentre guida l'auto, sceglie di sostituire un piatto equilibrato con una barretta iperproteica. "Si tratta di uno sbaglio. Le barrette sono dei prodotti ultraprocessati e per questo potenzialmente dannosi per la salute. Inoltre troppe persone si accostano con leggerezza alla dieta chetogenica. Si tratta di una dieta poco salutare, i regimi alimentari iperproteici non sono adatti a tutti e anzi ci allontanano dalla dieta mediterranea, un regime alimentare salutare e completo". Vietato allora usare le barrette come sostitute dei pasti. "Al massimo possiamo provare a prepararcele a casa a base di cereali e frutta secca, e utilizzarle come spuntino, tra un pasto e l'altro".

Il gelato non sostituisce un pasto

Non appena le temperature iniziano ad alzarsi, online appaiono come funghi articoli dal titolo "Il gelato può sostituire un pasto?". I pareri dei nutrizionisti sono solo apparentemente discordanti. Tutti concordano nel fatto che se fatto una tantum non c'è nulla di male. Ma un gelato al posto del pranzo o della cena non può diventare certo un'abitudine. Prendiamo un cono da due gusti, con cioccolato e panna. "In termini di calorie un gelato corrisponde a un pasto completo – spiega Bracale – Stiamo sopra le duecento kcal. Il punto sono i nutrienti: in un gelato troviamo zuccheri e grassi che causano un immediato picco glicemico e un effetto saziante molto più breve rispetto a un pasto normale. Di conseguenza sostituendo un pasto con un gelato avremmo rinunciato a una serie di elementi come carboidrati, fibre e proteine e nel giro di un'oretta ci verrà di nuovo fame. Si tratta di una fonte di zuccheri e calorie che non sazia. Evitiamo di legittimare quest'abitudine di mangiare il gelato al posto del pranzo, non si tratta di un comportamento corretto da un punto di vista nutrizionale". Certo, può accadere in estate di non riuscire a resistere al richiamo di un bel gelato. "Nell'ambito di una dieta bilanciata il gelato può tranquillamente essere un ottimo spuntino una volta a settimana".

Estratti di frutta come spuntini

Centrifughe a base di mela, banane e ananas, estratti di barbabietola, carota e pera: d'estate viene facilmente voglia di berne uno al posto del pranzo. "No, non possono sostituire un pasto perché anche in questo caso non sono rappresentati tutti i nutrienti – continua Bracale – Sono ricchi di vitamine e minerali e sono un ottimo spuntino o merenda per metà pomeriggio. Anzi sono consigliatissimi in estate in alternativa allo yogurt oppure alle mandorle. Il mio consiglio è aggiungere alla frutta anche della verdura, in modo da abbassare l'indice glicemico e delle spezie o delle erbe aromatiche che oltre ad arricchire il gusto hanno anche una funzione antinfiammatoria"

