Perché in Spagna si cena così tardi: com’è nata l’abitudine che non piace alla vicepremier Le cene in Spagna sono famose per non cominciare mai prima delle 21 o addirittura delle 22. Se ne sta discutendo anche in queste ultime ore, dopo le dichiarazioni della vicepremier Díaz: ma perché nel paese iberico si mangia così tardi? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

In Spagna si è tornati a parlare degli orari dei pasti e di conseguenza dell'apertura dei ristoranti. Il paese iberico è famoso per via delle cene che vengono consumate tendenzialmente molto tardi rispetto agli altri stati europei: alle 23 gli spagnoli sono ancora tranquillamente seduti al tavolo sia a casa, che al ristorante. Si è tornati a discutere di queste abitudini dopo le dichiarazioni di Yolanda Díaz, vicepresidente spagnola e anche ministra del Lavoro e dell’Economia, che ha criticato gli orari di apertura dei ristoranti definiti come "una follia".

Tapas spagnole

Le cene degli spagnoli al centro delle polemiche

In breve Yolanda Díaz ha proposto di anticipare la chiusa dei ristoranti, dichiarando indirettamente che cenare a partire dalle 23 non sia praticabile. Se la mettiamo sul piano della salute, anche gli esperti ci raccontano che cenare troppo tardi può avere ripercussioni sulla digestione e sul nostro benessere psicofisico. Sul piano più politico e sociale, l'uscita della vicepremier è stata accusata di essere "puritana" e di voler snaturare la vita notturna spagnola, famosa in tutto il mondo. Ma come mai gli spagnoli mangiano così tardi?

Perché in Spagna si mangia così tardi?

In pochi sanno perché in Spagna si cena più tardi rispetto al resto d'Europa. Quella che ormai è una convenzione è, in realtà, una ritualità piuttosto recente, considerando che si è affermata durante la dittatura franchista, negli anni Quaranta. Nel 1942 la Spagna abbandona il fuso orario di Portogallo e Gran Bretagna, pur essendo più a ovest di Greenwich, il meridiano che regola gli orari convenzionalmente condivisi nel mondo. La decisione del dittatore Francisco Franco portò la Spagna ad avere un fuso orario di fatto sbagliato, tutto per il tentativo di Franco di "avvicinarsi" alla Germania nazista, adottando lo stesso orario di Berlino.

Di fatto, gli spagnoli continuano a vivere un'ora dopo rispetto al normale "ritmo" dell'ora solare, vivendo sempre in una continua ora legale. Dunque il pranzo delle 13 diventa il pranzo delle 14 e la cena delle 20 slitta alle 21: si tratta di una convenzione ereditata e mai cambiata.