I benefici del porridge con l’avena: è il segreto per iniziare la giornata senza stress Il porridge, grazie alle proprietà benefiche contenute nell’avena, è consigliato agli studenti in sessione o a chi si trova ad affrontare un periodo di forte stress. Sono tanti i vantaggi che si ottengono consumando questo cereale. Ne parla la biologa e nutrizionista Manuela Mapelli a Fanpage.it.

Intervista a Dott.ssa Manuela Mapelli Biologa e nutrizionista

L'avena, in particolare il porridge, negli ultimi anni gode di un rinnovato successo, anche per merito delle ricette virali su TikTok. Popolarissima nel mondo anglosassone, l'avena è un cereale ricco di proprietà benefiche. "Ultimamente va molto di moda. Il porridge ha cambiato il modo di vedere la colazione, stimola anche chi non è abituato a farla perché un'idea sana e sfiziosa" spiega Manuela Mapelli, biologa nutrizionista, a Fanpage.it. L'avena regola il transito intestinale, tiene a bada la glicemia e i livelli di colesterolo e si presta come base a numerose preparazioni diverse. Sembra, inoltre, che sia un'ottima alleata per il buonumore.

Le proprietà dell'avena

"L'avena è un cereale povero di grassi e basso indice glicemico. È ideale per chi è diabetico, per chi ha problematiche metaboliche o di insulino resistenza – spiega Manuela Mapelli – Ha tantissime proprietà nutrienti ed è una buona fonte di proteine (è il cereale che ne contiene di più). Contiene molte fibre, compresi i beta glucani che sono in grado di abbassare il livello di colesterolo e trigliceridi nel sangue. L'avena, tra le altre cose, stimola anche la regolarità intestinale". Questo cereale è consigliato a chi è intollerante al glutine. "Un celiaco deve sempre prestare attenzione, non è vero che l'avena non contiene glutine. Ce n'è ma in quantità minori" specifica la nutrizionista. Come comprare fiocchi d'avena validi? "Sull'etichetta bisogna leggere che si tratti di avena pura al 100% – aggiunge Manuela Mapelli – Nel muesli croccante, per esempio, ci sono spesso zuccheri semplici, grassi saturi e sale".

L'alleata del buonumore

"L'avena è considerato il cibo del buonumore. Questo cereale contiene una sostanza che si chiama avenina, un alcaloide che favorisce la produzione di serotonina (l'ormone della felicità) e di melatonina (l'ormone che regola il ciclo sonno-veglia)" chiarisce la nutrizionista. Queste proprietà, aggiunte alle vitamine del gruppo b e al calcio, rendono i fiocchi d'avena un alimento ideale da consumare nei periodi di forte stress psicofisico, nei cambi di stagione, di squilibro emotivo o per gli studenti che devono affrontare la sessione.

Porridge: quali sono gli abbinamenti vincenti

La dose consigliata da consumare a colazione è di 30 o 50gr (3/5 cucchiai). L'avena è un alimento molto versatile. "A colazione si può cucinare il porridge, a merenda si possono aggiungere i fiocchi d'avena allo yogurt e si può anche usare per preparazioni salate" raccomanda Manuela Mapelli. "Per quanto riguarda il porridge: si può fare con il latte o una bevanda vegetale (100/200 ml), frutta secca (non deve superare i 20gr) e un frutto di stagione. L'importante è non renderlo una bomba calorica" conclude la nutrizionista. L'ultimo consiglio è quello di preparare un porridge overnight, "assemblato" e lasciato in ammollo dalla sera prima. Il vantaggio di questa versione senza cottura è che si conservano tutti i macro e micro nutrienti essenziali contenuti negli ingredienti, il rischio è che possano venire meno con lo shock termico del calore.