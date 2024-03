Come addormentarsi velocemente con il metodo Cricket Feet Se siete tra quelli che fanno fatica a prendere sono questo trucco che spopola su TikTok potrebbe aiutarvi. Quali sono i benefici dello sfregarsi i piedi nel letto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non è sempre facile prendere sonno quando ci si mette a letto. Il tempo per addormentarsi varia da persona a persona e se non si appartiene al gruppo di eletti che cade nelle braccia di Morfeo non appena chiude gli occhi potrebbe essere necessario qualche trucco per rilassarsi e accelerare il processo. Un metodo che sta spopolando su TikTok per alleviare lo stress è quello di sfregarsi i piedi prima di andare a dormire, un gesto molto utilizzato da persone neurodivergenti che confermano avere una forte capacità calmante. Si tratta di un gesto che crea un senso di comfort e riduce lo stress, permettendo così al corpo di rilassarsi.

L'effetto del Cricket Feet

Il processo è molto semplice: basta mettersi sotto le coperte e strofinare per qualche secondo i piedi tra loro ritmicamente, un gesto che stimola le terminazioni nervose presenti nella zona e che quindi aiuta a calmare il sistema nervoso centrale. Si verifica un effetto di rilassamento simile a quello che si ottiene con l'agopuntura. Questo gesto inoltre migliora la circolazione e aiuta a rilasciare dopamina, serotonina ed endorfina. Un'alternativa al Cricket Feet è quella di massaggiare i piedi con la crema prima di andare a letto, stimolando le terminazioni nervose ottenendo i gli stessi benefici.