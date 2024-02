Cibo e buonumore: due kiwi al giorno aiutano a combattere la tristezza Il modo in cui ci sentiamo emotivamente può essere determinato anche da quello che mettiamo nel nostro piatto. Secondo uno studio dell’Università di Ontago il kiwi sarebbe il frutto perfetto per integrare nutrienti che contribuiscono a renderci più felici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembra che il kiwi sia il cibo perfetto per combattere la tristezza. Bastano 4 giorni di assunzione per ritrovare il buonumore e aumentare la vitalità. Ad affermarlo uno studio dell'Università di Otago in Nuova Zelanda e pubblicato sulla rivista British Journal of Nutrition. Secondo quanto esaminato il frutto offre un buon apporto di nutrienti, fibre, acido folico e potassio, che influiscono positivamente sulla salute mentale. Inoltre, è stata associata la carenza di vitamina C al disturbo della depressione, nutrimento di cui questo frutto è ricco. Il picco di vitalità, secondo i ricercatori, dovrebbe arrivare attorno al 14esimo e 16esimo giorno. Lo studio è stato condotto su un campione di 155 adulti con bassi livelli di vitamina C, che hanno dovuto modificare la propria dieta per circa 8 settimane. I partecipanti sono stati divisi in gruppi, che hanno assunto rispettivamente un integratore di vitamina C ogni giorno, un placebo o due kiwi. I soggetti sono stati intervistati tramite smartphone in relazione al loro umore, vitalità, benessere, livello di attività fisica, quantità e qualità del sonno.

Il cibo che influisce sull'umore

Non solo il kiwi però, ha degli effetti positivi su come ci sentiamo. Anche gli agrumi sono ricchi di vitamina C, mentre le mandorle hanno alti livelli di triptofano, precursore della serotonina, elemento di cui sono ricche anche le banane. Il magnesio presente nel cacao è in grado di regolare il sistema nervoso e promuovere equilibrio psicologico ed emotivo; mentre le lenticchie, aumentano l'apporto di vitamina B9 che è fondamentale per la sintesi dei neuromediatori. Uova e pesci grassi, invece, sono ricchi di vitamina D che stimola la produzione di endorfine, serotonina e dopamina.