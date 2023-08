Tendenza capelli corti 2023: lo shixie è il taglio da provare al rientro dalle vacanze Volete cambiare look prima del rientro a settembre? O semplicemente cercate un taglio pratico da gestire col caldo? Provate lo shixie, la tendenza hair per l’autunno 2023.

A cura di Beatrice Manca

Ursula Corbero

Se avete visto almeno una volta Vacanze Romane, ricorderete la scena in cui Audrey Hepburn decide di tagliarsi i capelli corti, anzi cortissimi, e sorride entusiasta allo specchio nonostante le perplessità del barbiere. La tendenza capelli del momento si ispira proprio al fascino immortale dell'attrice, ma con un twist più contemporaneo: parliamo dello shixie, il taglio di capelli corto e sbarazzino che spopola tra le celebrità. Se avete voglia di un cambiamento, o semplicemente di una soluzione pratica per il caldo, lo shixie è il taglio che fa per voi: richiede pochissima manutenzione, si adatta sia ai capelli lisci che ricci ed è facilmente adattabile a ogni forma del viso.

Che cos'è il taglio Shixie

Il nome richiama il famoso pixie cut, la chioma cortissima da folletto che andava di moda qualche anno fa, ma combinato con lo ‘shag‘, il taglio morbido e destrutturato. Lo shixie infatti si caratterizza per una costruzione che gioca con i volumi sui lati e sulla sommità della testa, mentre è molto più leggero sulla nuca. Le ciocche di diversa lunghezza intorno al viso, leggermente mosse, consentono uno styling facile e sempre diverso a seconda dei capelli su cui viene effettuato: sta benissimo a chi ha i capelli naturalmente mossi, regala volume alle chiome lisce. Non è sconsigliato neanche a chi ha i capelli ricci, ma in questo caso bisogna fare attenzione agli strati e alle lunghezze affinché il risultato finale sia arioso e leggero.

Una modella di Chloé con un taglio shixie

Come realizzare (e mantenere) un taglio Shixie

Se in vista di settembre volete un cambiamento drastico portate al parrucchiere una foto di un taglio shixie: non ve ne pentirete neanche a inverno inoltrato. Lo shixie è un taglio raffinato e molto cool, ma facilissimo da gestire: in estate è perfetto per asciugare i capelli al sole, d'inverno basteranno poche gocce di prodotto modellante, da distribuire con le dita. La lunghezza delle ciocche è soggettiva: lo shixie è un taglio corto, ma può essere mitigato con ciocche laterali all'altezza delle orecchie. Il risultato? Un look naturale, fresco e sbarazzino, proprio come Audrey. Scommettiamo che sarà la tendenza capelli dell'Autunno 2023?