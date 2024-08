Nail-art alle Olimpiadi: le unghie più strane con simboli della pace e bandiere

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Parigi sembra essere diventata il centro del mondo da una settimana a questa parte: è dallo scorso venerdì che sono partiti i Giochi Olimpici 2024, evento attesissimo nel mondo dello sport che è stato inaugurato con una spettacolare cerimonia di apertura. Al di là degli ospiti noti volati in Francia per seguire le gare, da Cindy Crawford a Marco Mengoni, i veri protagonisti sono gli atleti che ogni giorno si sfidano per salire sul podio. È ormai da mesi che si stanno preparando all'esperienza e non solo a livello fisico, a quanto pare hanno curato anche i loro look olimpico nei minimi dettagli. Qual è il must di questa edizione dei Giochi? La manicure a tema: ecco tutti gli sportivi che l'hanno sfoggiata.

Gli atleti italiani con la nail-art olimpica

Gli atleti italiani alle Olimpiadi 2024 ad oggi si sono aggiudicati 16 medaglie ma, al di là delle loro spettacolari performance, ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato un dettaglio beauty che li ha accomunati: molti di loro hanno sfoggiato una manicure a tema.

Alberta Santuccio

Giorgia Villa, la campionessa che si è aggiudicata l'argento nella ginnastica, ha decorato le unghie con un originale french con le punte tricolore, Angela Carini ha preferito arricchire la nail-art bianco gesso con i cerchi olimpici, mentre Alberta Santuccio ha realizzato la bandiera italiana con tre tinte di smalto su alcune dita. Come non fare riferimento a Tommaso Marini, che ha decorato le unghie con smalto blu e simbolo della pace?

Tommaso Marini

La manicure a tema è il must delle Olimpiadi

Anche al di fuori dell'Italia tra gli atleti alle Olimpiadi sembra andare di moda la manicure a tema. Le francesi, in particolare, stanno puntando su delle idee super patriottiche.

Laura van der Winkel

Laura van der Winkel ha partecipato alle gare di tiro con l'arco mettendo in mostra la nail-art con cerchi olimpici e scritta "Paris 2024", mentre la schermitrice Sara Balzer ha decorato ogni unghia di un colore della bandiera francese, aggiungendo gli immancabili cerchi incrociati. Insomma, a quanto pare i Giochi nascondono anche un lato "glamour": in quanti prenderanno ispirazione dagli atleti e durante le vacanze sfoggeranno una manicure originale e a tema?

Sara Balzer